黃明志涉吸毒無罪釋放！「還有一案下月開庭」經紀人發聲

黃明志因尿檢陰性，今（22）日獲判無罪釋放。（圖／翻攝自黃明志臉書）





大馬歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案，在案發現場被搜出身上有藍色小藥丸，初步尿檢結果顯示對4種毒品呈現陽性反應，持毒與吸毒2項罪名起訴，今（22）日整案再度開庭，黃明志因正式尿檢結果為陰性，獲判無罪，當庭釋放。

黃明志18日因病缺席開庭，而委任律師鄭清豐在庭上公開正式結果呈現陰性，未檢出毒品反應。今（22）日再度開庭，根據《中國報》報導，黃明志今早在律師陪同下出庭，一身黑衣沉默不語，律師鄭清豐當庭邀情撤銷吸毒指控，最終法官宣判無罪釋放，而擁毒案則將於明年1月19日開庭。

對此，黃明志台灣經紀人林郁傑稍早也在社群表示：「終於能說自己知道的事，這傢伙根本不可能吸毒，身體爛成那樣，吸幾摳懶的毒，但在調查沒出來前，不能說什麼，我們尊重一切調查。」笑稱自己要減肥20公斤當作還願。



