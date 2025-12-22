黃明志涉吸毒獲判無罪 經紀人發聲

▲ 圖翻攝自 黃明志 臉書

台北市 / 林彥廷 綜合報導

馬來西亞歌手黃明志10月時捲入台灣網紅謝侑芯命案命案，黃明志被警方搜出身上有疑似含有毒品、初步尿檢呈現4種毒品反應遭逮捕，被依馬來西亞《危險毒品法令》「持有毒品」及「濫用毒品」罪嫌起訴，而黃明志否認有罪。日前黃明志尿檢結果呈現陰性，今（22）日當地法院宣判無罪，黃明志當庭釋放。

根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志因尿液檢測結果顯示陰性，今獲判無罪釋放並退回保釋金。黃明志還有另一項擁毒控罪，將在明年1月19日過堂。

對此，黃明志經紀人於社群平台中發文表示，「終於能說自己知道的事，這傢伙根本不可能吸毒，身體爛成那樣，吸幾摳懶的毒，但在調查沒出來前，不能說什麼，我們尊重一切調查。感謝各位的關心，剛剛傳來現場消息，現在最終報告證實沒有。檢方把吸毒案件撤回。」

