黃明志涉吸毒「獲判無罪」！全程沉默離開法院

黃明志吸毒案無罪釋放。（資料圖／吳松翰攝）

馬來西亞歌手黃明志今年10月捲入台灣網紅謝侑芯命案，當時他身上被發現疑似毒品的藍色藥丸，並被驗出身上有4種毒品的陽性反應，掀起外界熱議。然而，黃明志涉嫌吸毒的案情近日有了轉折，不僅19日被透露尿檢結果呈陰性，22日也在針對吸毒案的法庭中獲判無罪，當庭釋放。

綜合馬來西亞媒體報導，黃明志22日為吸毒案出庭，並在友人與委任律師鄭清豐陪伴下現身。由於控方副檢察司在庭上公布了「尿檢陰性」的報告，因此法官宣判他無罪，且可退回保釋金。不過，面對現場記者的提問，黃明志卻始終保持沉默，只是禮貌地要記者注意腳下安全，隨即與同行人離開法院。

黃明志此次出庭以全身深色裝扮出席，頭上戴著藍色毛帽及墨鏡，身穿黑色長袖襯衫及深藍長褲，稍早走進法院時，還向前來關心的支持者打招呼，看起來心情輕鬆不少。另外，他出庭前也在社群分享14年前的創作曲〈我要見首相〉，並疑似以「otw」代表「在路上」的縮寫，似乎暗示了現在的心情。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

