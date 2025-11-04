黃明志涉命案失聯！經紀人也連繫不上 大馬全境通緝中

大馬歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯命案，風波持續延燒當中，且由於此案轉往謀殺案偵辦，大馬警方原打算將已經保釋的黃明志逮捕歸案，但卻遲遲找不到人，連經紀人也發出聲明，坦言聯繫不到黃明志，大馬警方將黃明志列入通緝名單，展開全國追捕。

針對黃明志失聯一事，經紀人發出聲明，表示知道很多人在找他，因此對外統一回覆，「目前聯繫不上藝人，現在很多爆料來源的真假無從考察，我只能說太弔詭，但我相信黃明志先生的判斷力，會自行前往警局協助調查。」

廣告 廣告

經紀人指出，自己不想講一堆蹭流量，「這事不是小打小鬧，各位想要流量要有底線，我們都一樣就是站家屬立場等調查，希望能釐清兩位當事人的狀況，懇請各界等待結果，我說什麼不會對本事件有任何幫助，我沒有看法，沒有想法。我不是網路法官！」

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

謝侑芯命案有進展！大馬警官宣布改以「謀殺案」偵辦

認2人共度一夜！黃明志遭目擊想逃被逮 若涉毒恐關2年+鞭刑3下

黃明志捲網紅謝侑芯命案「認共度一夜」 警疑謝遺體被移動