黃明志涉命案引熱議！486先生嘆1事給「四點忠告」

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，被大馬警方依謀殺罪二度延扣，但警方暫無證據顯示黃明志涉及此案，因此在警方擔保下獲釋，獲得短暫自由，直至謝侑芯的屍檢報告出爐，一時間成為外界討論焦點。團購電商名人「486先生」也在社群發聲，直言看見相關消息時「心頭一沉」，並在貼文中提出四項忠告，提醒年輕世代在快速成功的背後，應更謹慎守住內心、原則與界線。





486先生在臉書列出「四點忠告」，並感嘆黃明志的處境宛如「少年得志大不幸」的縮影。（圖／翻攝自陳延昶臉書）486先生在臉書列出「四點忠告」，並感嘆黃明志的處境宛如「少年得志大不幸」的縮影。第一點忠告中他指出，許多在年輕時急速走紅的人，往往還沒來得及消化名氣與壓力，就被推往高處；若心態未能穩定扎根，稍有動搖便可能摔得更重。黃明志事件，他認為，就是活生生的警示。

486先生提醒，撐住人生的，是來自創作、付出與穩定關係，而不是短暫刺激帶來的「假快樂」。（圖／翻攝自黃明志、謝侑芯臉書）

第二點忠告聚焦於「真正的快樂」與「短暫的麻痺」之間的落差。486先生提到，許多人在名利與誘惑蜂擁而來時，會下意識以物質享受與不當行為填補內心空洞，以為那能換來快樂，但最終只會迎來更深的虛無。他提醒，撐住人生的，是來自創作、付出與穩定關係，而不是短暫刺激帶來的「假快樂」。

486先生提到，儘管黃明志事件極端，但也像一面重要的鏡子，別只顧奔向光亮，更要鍛鍊出強大的內心。（圖／翻攝自黃明志臉書）

至於第三與第四點忠告，則和職業態度與自律原則。486先生提到，外界提及的MV酬勞爭議，是許多藝人在成名前後心態落差的縮影。他表示，成功並不代表能忽略專業倫理，反而越紅越應該謙虛，因為真正支撐一個人的，是一起打拼的工作夥伴。他進一步強調，名人若缺乏自律，很容易使生活逐漸失控，因此一定要替自己劃出明確界線，「真正的自由，是來自自律」。他最後感嘆，儘管黃明志事件極端，但也像一面重要的鏡子，提醒追求成功的年輕人，別只顧奔向光亮，更要鍛鍊出強大的內心，才不會被瞬間的耀眼吞沒長遠人生。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

