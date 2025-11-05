黃明志涉命案跨年演出遭除名 金門文化局證實另覓人選

黃明志涉入命案，原計在金門跨年的壓軸演出遭移除。（翻攝自黃明志IG）

馬來西亞歌手黃明志涉台灣網紅謝侑芯命案，並被驗出毒品反應，引發熱議，傳出他原訂出演金門跨年晚會，因此遭到除名，金門縣文化局今（5日）證實，黃明志已從壓軸名單中移除，將另尋合適人選。

謝侑芯命喪馬來西亞，後續爆出黃明志涉案遭通緝，他今日凌晨主動投案，強調配合調查，消息曝光後，傳出他原受邀參與金門跨年晚會演出，因捲入命案遭除名。

據《自由時報》報導，金門縣文化局今日證實，正在籌備「金彩門耀、喜納滿城」2026金門跨年晚會，原計畫邀請黃明志擔任壓軸嘉賓，但因近期爭議事件，考量金門民風單純、時機不宜，經與廠商達共識後，決定將其從名單中移除，另覓合適歌手。

黃明志與金門的淵源來自於2020年曾與縣府合作推廣觀光活動，並於隔年創作金門主題曲《牆外》，當時他在多處景點拍攝音樂錄影帶，提升了金門的知名度。如今黃明志涉命案，演出計畫取消，相關經紀團隊則尚未對外回應。

