黃明志涉命案遭判「死刑」 知情人士鬆口：恐告別歌壇

黃明志涉及謝侑芯命案爭議不斷。翻攝黃明志臉書

馬來西亞歌手黃明志日前爆出涉及台灣網紅謝侑芯命案爭議，由於驗屍報告尚未出爐，黃明志目前仍處於警方口頭保釋期間；他近日推出新歌〈誤解就誤解〉，用一貫犀利、不留情面的創作直接對外開戰，表達網路上將他「未審先判死刑」現象的不滿。

據知情人士透露，整起事件的司法程序仍在調查階段，但某些馬來西亞中文媒體卻已搶先審判，彷彿等不及要把他推入萬劫深淵。〈誤解就誤解〉是事件爆發後黃明志推出的第一首作品，在風暴尚未平息之際格外引人關注。甚至有網友揣測，若情勢持續惡化，這會不會成為他「最後一首歌」。

新歌反擊大馬媒體

〈誤解就誤解〉歌詞延續黃明志多年以來對「創作自由」風格，把壓抑許久的真相一次攤開。然而，網路上也出現另一種聲音，認為這首歌「貌似」直指某些大馬媒體長期帶風向、提前定罪的行為，是一次用音樂形式公開反擊的怒吼。

有網友認為，大馬某些媒體的報導，一律從不利於黃明志的角度切入，只等事件一有進展，便能立刻執行「人格斬首」，此手法堪稱已將他判處「死刑」，不少粉絲質疑這些報導根本是「抱持成見、等著出手」的舊恨新仇大集合，急著替黃明志「定罪」，把他推向「殺人犯」或「吸毒者」的輿論深淵，偏見與惡意鋪天蓋地。

證據未明輿論先審判

知情人士認為，近期有許多台灣粉絲想關心黃明志的處境，但台灣媒體無法取得第一手可靠資料的狀況下，只能引用某些大馬媒體的內容，於是「偏差資訊」被不斷複製、放大，最後才會讓大眾看到一片紛亂、失真、甚至與事實有差距的消息。

知情人士表示，某些大馬媒體的報導內容與事實有一大段差距，只是受限於正在進行的司法調查，細節無法公開，「這些報導的版本，跟真正的事件，根本不是同一件事」。據了解，這次風波確實帶來傷害巨大，「黃明志的創作旅程可能已走到盡頭」，未來是否還有新作品，目前沒有答案。

黃明志涉謝侑芯命案至今尚未明朗。翻攝黃明志臉書、IG@irisirisss900



