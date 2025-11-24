黃明志涉命案！口頭保釋到明天 深夜又有驚人之舉

〔記者陽昕翰／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，他暫時獲得口頭保釋，期限至明天(26日)，屆時可能再度遭到扣押。今凌晨3點他突然在社群釋出新歌《誤解就誤解》，諷刺的是，單曲視覺還是他被捕時的大頭照。

黃明志獲得大馬警方口頭保釋，形象重創的他工作已全被取消，他這時仍推出新歌《誤解就誤解》，歌詞寫道：「誤解的就誤解，討厭的就討厭」、「污衊的就汙衊，無言的就無言」，回應外界的質疑。

此外，黃明志還在歌中寫下：「烏煙瘴氣看不到藍天」、「被瘋狂地踩 I’m alright，雖然很挫敗，信念還在」、「抓緊這幅爛牌，只想做自己，不想山寨」，藉由歌曲抒發近來面對外界關注的心情，又掀起了網友議論。

