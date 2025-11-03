黃明志涉命案「大變態」舊片曝光！自嘲X無能再掀網戰
娛樂中心／張予柔報導
31歲網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方指出，謝侑芯上月22日被通報於五星級酒店浴缸內失去意識，且同房者還有歌手黃明志。他表示，當晚兩人因拍攝合作影片而共處飯店，隔日發現謝侑芯昏迷後立即報警並施行CPR。警方後續發現黃明志涉嫌持有毒品，並驗出四種毒品陽性反應，今早證實黃明志持有的藍色藥丸為搖頭丸，他於10月24日在吉隆坡第一刑事推事庭出庭，否認吸毒與持毒指控，最後以保釋金獲釋，案件預定12月18日再次開庭。
黃明志過往作品被翻出，歌詞包含多句敏感用語「就X了進去」、「下麵給你吃妳妹妹也餓了」等。（圖／翻攝自 Youtube頻道《Namewee》）
事件曝光後，黃明志過往爭議作品再次被網友翻出討論。他曾於2022年邀請日本前AV女優三上悠亞出演歌曲〈不小心〉MV，整支影片充滿挑逗橋段，歌詞包含敏感用語「就X了進去」、「下麵給你吃妳妹妹也餓了」等詞句，引發外界批評尺度過大、兒童不宜。影片尾聲黃明志甚至以日文自嘲：「我是大變態、性無能」，引起兩極評價。此作品的爭議讓他在音樂創作之外，也頻頻成為輿論焦點。
黃明志多部作品尺度和題材挑戰道德尺度，如今因命案事件接受調查，讓外界重新檢視他過往的合作歷史與爭議行為。（圖／翻攝自 Youtube頻道《Namewee》）
之後黃明志在第10張專輯中邀請「D槽女神」明日花綺羅合唱〈我愛的〉，以「同居戀人」為主題拍攝曖昧互動與床邊場景，影片播出後再度掀起熱議。黃明志受訪時坦言，這樣的創作是「完成男孩時代的夢想」，並讚賞明日花在鏡頭前的專業表現。黃明志以犀利創作及挑戰政治與道德尺度的風格，多次因作品尺度或題材爭議不斷，如今因命案事件接受調查，讓外界重新檢視他過往的合作歷史與爭議行為。馬來西亞媒體更評論指出「他的爭議多到維基百科都有專欄」。
謝侑芯（左）命案撲朔迷離，閨密再爆料黃明志（右）想將毒品推到女方身上，還試圖花錢壓消息。（圖／翻攝自謝侑芯、黃明志IG）
