黃明志涉命案 大馬拿督嘆「出來混總要還」曝他後期不解行徑

大馬歌手黃明志最近涉入網紅謝侑芯命案，5日凌晨他現身投案，表示會配合調查，在黃明志律師抗議下，警方延扣他6日。對此，大馬知名英語教育品牌創辦人、拿督張啟揚在社群網站發文，表示從黃明志的竄紅和捲命案之後，讓他忍不住想說「出來混的總是要還」，他也表示自己非常不解黃明志「後期的一項特殊行徑」。

據《中國報》報導，張啟揚4日在臉書發文表示，看到黃明志如今遇到這些事，自己不是想要落井下石，只是覺得很惋惜，他承認黃明志是音樂鬼才，剛出道時的作品讓他印象深刻，粗鄙又接地氣，但後來主題常繞在髒話和生殖器，讓他有點受不了，擔心身為公眾人物的他給粉絲立了不好示範。

張啟揚說自己最無法接受的是他當紅時期所接的業配，不是線上賭博就是須付費的遊戲，他認為黃明志身為百萬網紅、偶像，所支持他的歌迷也許年紀還小，沒有判斷能力，接這類業配有辱粉絲的信任，像是把歌迷直接或間接推入火坑；他也不解的是案發後黃明志聲明的冷漠態度。

而媒體人、名嘴羅友志指出，黃明志所涉案情真實情況多嚴重，目前還無法確認，但確定的是他被判了「演藝生涯死刑」，他不確定馬國人對說謊、吸毒的態度如何，但知道台灣人深惡痛絕這兩項，「黃明志，就算可以全身而退，形象大概宣判死刑了」。

此外，羅友志指出，「解剖謝侑芯，我猜，應該還附帶毛髮檢驗」，就他先前跑新聞的經驗，警察跟他們說，毛髮像年輪一樣，所攝的化學物質會堆在毛髮上，涉毒多久？是否是第一次涉毒？一驗就知道，他也提醒，從飯店房務人員應該可以知道更多案件真相，尤其是名人住過的房間，送了多少水、處理什麼廢棄物可能都會有記錄列管，他相信大馬警方這次是「辦真的」，希望網友別再說別人國家警察貪腐。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

