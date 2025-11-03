黃明志涉命案！「我是大變態」舊自嘲被翻出 「性無能」片段再引爆網

記者林宜君／台北報導

馬來西亞歌手黃明志因與台灣網紅謝侑芯一同現身命案現場，被馬來西亞警方依涉嫌持毒逮捕。黃明志供稱當晚兩人因拍攝合作影片而共處飯店，隔日發現謝侑芯昏迷後立即報警並施以CPR，警方在現場起出毒品與壯陽藥。經驗尿後呈陽性反應，他於10月24日在吉隆坡第一刑事推事庭出庭，否認吸毒與持毒指控，最後以保釋金獲釋，案件將於12月18日再次開庭。

黃明志（左）邀請日本前AV女優三上悠亞（右）出演歌曲〈不小心〉MV，整支影片充滿挑逗橋段。（圖／翻攝自黃明志YouTube@Namewee）

事件曝光後，黃明志過往與多位日本女星合作的MV再被網友翻出討論。2022年黃明志邀請日本前AV女優三上悠亞出演歌曲〈不小心〉MV，整支影片充滿挑逗橋段，歌詞中包含「就X了進去」、「下麵給你吃妳妹妹也餓了」等詞句，引發外界批評「尺度太大、兒童不宜」。影片尾聲他更以日文自嘲：「我是大變態、性無能。」此舉引發兩極評價。

黃明志又在第10張專輯中邀請「D槽女神」明日花綺羅（圖）合唱〈我愛的〉。（圖／翻攝自黃明志YouTube@Namewee）

之後黃明志又在第10張專輯中邀請「D槽女神」明日花綺羅合唱〈我愛的〉，以「同居戀人」為主題拍攝曖昧互動與床邊場景，畫面再度掀起熱議。黃明志受訪時坦言：「像完成男孩時代的夢想」，並稱讚明日花在鏡頭前極具專業。黃明志以犀利創作與批判風格著稱，被譽為「音樂鬼才」，但其作品多次挑戰尺度與政治底線，也因此爭議不斷。如今因謝侑芯命案遭警方調查，外界再次檢視他過往爭議合作歷史。馬來西亞媒體評論指出：「他的爭議多到維基百科都有專欄。」

