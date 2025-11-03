黃明志涉命案 馬國媒體瘋狂追蹤 過往30起爭議全被挖

中國報針對黃明志涉入命案，寫了多達32篇的報導。（圖／翻攝中國報）

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣護理女神謝侑芯命案，引發馬來西亞媒體高度關注，中國報已發布32篇相關報導，並翻出黃明志11年前批評房祖名吸毒言論。星洲網也指出黃明志曾自稱不吸毒、幾乎不喝酒的過往言論。儘管黃明志否認涉案及吸毒，但馬國輿論已出現支持者、批評者及等待官方調查結果三種立場，馬來西亞饒舌圈則保持沉默，不敢對此案輕下定論。

馬來西亞媒體對黃明志捲入台灣命案的報導持續升溫，截至3日下午2點，中國報已發布多達32篇相關報導。馬來西亞饒舌歌手Francis Roman表示，雖然他與黃明志沒有直接接觸，但黃明志在饒舌圈象徵言論自由，具有一定代表性，目前演藝圈多數人仍在等待調查結果，不敢妄下定論。

黃明志１１年前的貼文遭馬來西亞媒體翻出，表示這是「昔日狠踩房祖名」。（圖／翻攝黃明志FB）

中國報翻出黃明志11年前批評房祖名的言論，當時他曾說「有本事吸毒還做什麼音樂，吸毒只會讓你完蛋」。星洲網也挖出黃明志過去曾宣稱「不賭博、不吸毒、不泡夜店、也幾乎不喝酒」的言論，引來網友評論其言行不一。

黃明志最新貼文仍停留在2號，針對外界質疑，暫時沒有更新回應。（圖／翻攝黃明志FB）

馬來西亞華人律師符式恩指出，馬國長期對毒品採取零容忍政策，輿論普遍支持嚴正執法。馬來西亞時事評論家郭朝河分析，目前馬國輿論分為三派：死忠粉絲相信黃明志無辜；過去不認同他的人趁機嘲諷；還有一派則選擇等待調查結果。他認為在案件細節未釐清前，社交媒體討論度仍會維持高熱度。

媒體也整理出黃明志過去的爭議事件，從2007年單曲涉嫌侮辱國歌、2009年髒話罵職員、2016年到清真寺拍MV，到2018年單曲與2020年電影被警方調查，甚至去年詐死並利用八度空間主播播報引發媒體不滿，前後爭議多達30件。

馬來西亞媒體人陳偉智表示，黃明志堅稱未吸毒且未涉案的說法與警方說法有明顯衝突，他推測此案可能會延燒2至3個月才會相對明朗，最終仍需等待官方給出答案。

