黃明志涉嫌命案！大牌律師逆風嗆聲沒證據還清白 提出關鍵點反駁

馬來西亞知名歌手黃明志，因「護理師女神」謝侑芯猝死案遭警方調查，案件從猝死轉為以謀殺角度偵辦，引發社會高度關注。黃明志於昨（5）日凌晨，在律師鄭清豐陪同下前往警局報案，隨後遭警方延扣6天。面對輿論撻伐，大馬律師陳博雄在臉書逆風聲援，直言：「目前看不到任何謀殺或誤殺的證據。」

大馬律師陳博雄在臉書逆風聲援，直言：「目前看不到任何謀殺或誤殺的證據。」（圖／翻攝自陈博雄 Tan Pok Shyong - Eric 臉書）

陳博雄指出，身為律師只能根據事實與證據發言，從現有媒體報導分析，他未發現任何顯示黃明志涉及謀殺或誤殺的實質證據。他表示，即便屍檢報告顯示死者因吸毒導致心臟衰竭，也不能證明死者是在「非自願情況下吸毒」，更難直接連結黃明志的刑事責任。他進一步分析，即使死者遭威逼吸毒，除非有第三者證供，否則難以證明他人能預見死者會因此死亡，因此構成「誤殺」的機率極低。他也提醒大眾，輿論不應先行定罪，以免影響案件調查的客觀性與程序正義。

黃明志遭通緝後曬限時動態發聲明。（圖／翻攝自黃明志IG)

陳博雄強調：「我不認為黃明志做錯了什麼。」他認為當前社會情緒高漲，警方可能因輿論壓力而「過度反應」，並點出刑事案件最折磨人的往往是「調查期間的不確定感」。他呼籲：「或許死者真是猝死，也或許真有他殺成分，若有罪當然繩之以法，但若沒有證據，請還他清白。」此案目前仍在持續調查中，警方尚未正式對外公布更多細節。

