黃明志涉捲入台灣網紅命案 遭金門跨年晚會除名

金門縣文化局證實，2026跨年晚會原預計邀請馬來西亞歌手黃明志壓軸演出，但因其涉捲入台灣網紅謝侑芯命案的相關新聞傳出後，廠商已提出由其他同檔次歌手替換。（本報資料照片）

正在緊鑼密鼓籌畫中的「金彩門耀、喜納滿城」2026金門跨年晚會，今（5）日傳出原預計邀請馬來西亞歌手黃明志登台演出，金門縣文化局稍早證實，承辦廠商之前提案中安排黃明志擔綱壓軸，但這幾天黃明志涉捲入台灣網紅謝侑芯命案的相關新聞傳出後，廠商已提出改由其他同檔次歌手替換。

金門縣文化局表示，根據媒體報導，黃明志疑似涉入命案、毒品案件等，相關案件雖仍在馬來西亞司法程序中，但因形象問題已不適合在金門跨年晚會演出，後續替換作業由廠商處理。

黃明志曾於2021年11月，受金門縣政府觀光處邀請，為金門量身打造1首觀光推廣歌曲《牆外》，由於歌詞解讀角度不同，引起廣泛討論，間接也讓「金門」受到更多關注。此次因捲入社會事件慘遭演出名單除名，粗估將損失鉅額唱酬。

