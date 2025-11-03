黃明志涉攜毒被捕畫面曝光 捲入謝侑芯之死被搜出9顆藍色藥丸

【緯來新聞網】馬來西亞歌手黃明志因人在網紅謝侑芯死亡現場並疑似持有毒被遭逮，事件備受關注，他2日在社群上發文否認：「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。」甚至表示自己遭到黑函勒索。但隨後，謝侑芯經紀人則在社群上質問黃明志：「你要在公開聲明中說出與警方報告完全不同的內容？你在隱瞞什麼？」事件撲朔迷離，今（3日）馬來西亞《中國報》獨家公布黃明志遭逮畫面，更公開他被捕當下持有九顆藍色藥丸。

歌手黃明志在馬來西亞當地被捕畫面曝光。（圖／翻攝自中國報、黃明志臉書）

據馬來西亞《中國報》報道，當地警方於上月22日接報，有一名台灣籍女子在酒店房內失去意識，警方到場後，謝侑芯倒臥在浴缸內，當場已沒生命跡象，警方初步調查，謝侑芯遺體未發現任何外傷痕跡，而歌手黃明志當時在現場，並被警察從身上搜出9粒疑似毒品藍色藥丸，當場依據《1952年危險毒品法令》的擁毒及濫用毒品罪嫌將他拘捕，如今畫面也曝光。

黃明志被警方搜出九顆藍色藥丸。（圖／翻攝自中國報）

事件爆出後，黃明志在社群上發文否認：「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。」甚至表示自己遭到黑函勒索。不過，謝侑芯經紀人則在IG上發文直接標記黃明志，質問：「你為什麼要在公開聲明中說出與警方報告完全不同的內容？你在隱瞞什麼？你還有多少沒有說出的真相？」

網紅謝侑芯過世。（圖／翻攝自謝侑芯臉書）

她點名黃明志質問：「那包疑似毒品的來源是什麼？是你提供給她的嗎？你是否誘導她、欺騙她或強迫她服用？請你正面回答：你是否說謊？你是否隱瞞了事實？」她認為，這起事件周圍，存在著重重疑點與神秘的誤導，「無論這些混亂的資訊是出於誤解還是刻意的隱匿，都嚴重阻礙了真相的揭露，也讓我們在尋求答案的過程中一再受阻。」



她也呼籲：「我們要求真相，我們要求正義。我將持續與私人調查單位、法律顧問與馬來西亞相關部門全面合作，直到所有事實被揭開、所有謊言被揭穿為止。公眾有權知道真相，侑芯有權得到正義。我們不會停止，直到真相大白」





