黃明志涉案受限出境 走鐘獎3獎項全數落空

馬來西亞歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案，被限制出境並需隨傳隨到接受調查，原定今（15日）晚出席走鐘獎的行程也被迫取消，最終三項入圍皆與獎項無緣。

黃明志。（圖／翻攝自黃明志臉書）

他本次角逐「好好聽音樂獎」、「最佳MV獎」、「最佳情報短影片獎」，最終由黃大謙與嗨咖邱志恆勝出。典禮現場對相關風波也不乏調侃，聊天室更討論若黃明志奪獎可能出現的戲劇場面。

案情方面，檢方因證據不足已於13日讓黃明志暫時保釋，但期間仍受行動限制，需配合調查。他保釋後發文呼籲外界尊重謝侑芯的職業，卻因一句「職業不分貴賤」引發新一波網路反彈。案件仍在偵辦中，檢方表示須待驗屍報告出爐後，才可能有進一步的進展。

