黃明志涉案恐挨鞭刑！第3鞭皮開肉綻「行刑畫面曝光」

娛樂中心／楊佩怡報導

網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後主動投案，目前遭警方留置調查。根據當地法規，若罪名成立，恐依當地法律面臨「鞭刑」等重罰。事實上，星馬地區的「鞭刑制度」相當嚴峻，不少網友看完鞭刑畫面後，忍不住心頭一顫。





黃明志捲命案恐挨鞭刑！「行刑畫面震撼曝光」全網瘋傳…第3鞭皮開肉綻

馬來西亞鞭刑中，司法鞭刑最為嚴重，一次庭審最多可判處24下鞭刑。（圖／翻攝自YT頻道@seeker牛探长）

廣告 廣告

根據新加坡與馬來西亞現行刑法規定，可細分為以下三種情形，司法／監獄鞭刑、沙里亞鞭刑、以及學校體罰。在這3種情形中，司法鞭刑的程度最為嚴重；司法鞭刑只適用於50歲以下、身體健康的男性罪犯，適用範圍廣泛，通常是嚴重罪行，例如強姦、販毒和搶劫，一次庭審最多只能判處24下鞭刑。司法鞭刑總是與監禁一起執行，由受過專門訓練的監獄局人員在監獄內執行，用一根1.09米長、1.25厘米粗的藤鞭抽打犯人的屁股，同時有醫生在場監督整個過程。

黃明志捲命案恐挨鞭刑！「行刑畫面震撼曝光」全網瘋傳…第3鞭皮開肉綻

鞭刑用的藤條在使用前會在清水中泡一晚上，增加囚犯的疼痛感。（圖／翻攝自YT頻道@seeker牛探长）

網上也有不少鞭刑的照片或示意圖流出，從畫面上可見，犯人會被架在木架上，雙手雙腳被綑綁住，下半身套上了特製「框子」遮蓋腰部和大腿，只露出屁股。有被鞭刑過的受刑人透露，第一鞭打下去是「屁股泛白」，第二鞭是「皮開肉綻」，第三鞭是「血肉模糊」，有的犯人還會被打到當場休克；90℅的囚犯一次性最多只能承受2、3鞭，極少數的人能挺過5鞭，而距離上次能一次6鞭的囚犯也已經是20多年前。

黃明志捲命案恐挨鞭刑！「行刑畫面震撼曝光」全網瘋傳…第3鞭皮開肉綻

星馬地區的鞭刑制度相當嚴峻，犯人通常打到第三鞭就會皮開肉綻。（圖／翻攝自YT頻道@seeker牛探长）

此外，根據《中時》報導，旅居新加坡逾30年的台灣知名歌仔戲演員洪秀玉透露，當地同樣保留「鞭刑」制度，她直言「打一鞭就半死！」洪秀玉指出，新加坡社會治安良好，原因之一就是人民對法律的敬畏，她解釋鞭刑不僅疼痛難忍，更會造成皮開肉綻，「被打後只能趴著睡」，雖然殘忍卻對犯罪者起到強大嚇阻作用。

黃明志捲命案恐挨鞭刑！「行刑畫面震撼曝光」全網瘋傳…第3鞭皮開肉綻

大馬警方今天宣布將向法院聲請延押黃明志（右），繼續調查此案。（圖／翻攝自謝侑芯IG、黃明志臉書）

對於謝侑芯命案，馬國警方日前證實，將案件朝「謀殺罪」方向偵辦，並持續鎖定現場相關人士進行問訊。黃明志則在5日凌晨，在律師陪同下主動到案說明，強調自己不會逃避法律責任。吉隆坡總警長拿督法迪爾5日受訪時表示，警方將「不排除任何可能」，並會依據實驗室分析結果判定死因，目前正等待完整的毒理與解剖報告，預計約需3個月時間才能出爐。最新消息是，馬國警方宣布待明（10日）延押期限屆滿後，警方會向法院聲請再度延押黃明志，繼續深入偵查此案。





原文出處：黃明志捲命案恐挨鞭刑！「行刑畫面震撼曝光」全網瘋傳…第3鞭皮開肉綻

更多民視新聞報導

32歲女星收飯局邀約！金主開價5位數「免做1事」

琳妲飛澳門大解放！衣服上滑「半顆麻糬掉出」畫面曝

遭傳婆婆離世隔天就慶生！曾馨瑩「還原時間線」澄清了

