黃明志涉案恐遭「鞭刑」！一鞭痛到休克 行刑畫面曝光震撼全網

記者林宜君／台北報導

黃明志近日因涉入台灣網紅謝侑芯命案，在馬國配合警方調查並主動說明案情。（圖／翻攝自黃明志IG）

馬來西亞歌手黃明志（Namewee）近日因涉入台灣網紅謝侑芯命案，在馬國配合警方調查並主動說明案情。警方檢測顯示其體內含多種毒品成分，引發外界關注他在星馬地區可能面臨的嚴峻刑責，其中最受矚目的，莫過於當地極具爭議的「鞭刑制度」。

根據新加坡與馬來西亞現行刑法規定，凡涉及販毒、性侵、搶劫與嚴重暴力等罪行者，除監禁外，法院得判處「鞭刑」作為附加刑罰。鞭刑僅限50歲以下、身心狀況良好的男性罪犯執行，每案最多可判24鞭，由監獄專業人員在醫師監督下實施。

廣告 廣告

凡涉及販毒、性侵、搶劫與嚴重暴力等罪行者，除監禁外，法院得判處「鞭刑」作為附加刑罰。（圖／翻攝自seeker牛探长YT）

鞭刑所使用的藤鞭長約1.2公尺、直徑約1.3公分，行刑時受刑者會被剝去衣物、雙手雙腳固定成X形，藤鞭以極大力道抽打臀部。據了解，單是一鞭就能令皮膚撕裂、血肉外翻，有犯人因劇痛休克甚至昏迷。行刑後雖會立即上藥止血，但留下的疤痕終生難以癒合，部分人還會造成肌肉壞死與長期坐立困難。

行刑者必須確認體能條件合格，打下去皮開肉綻，打完還會幫你上藥，再繼續鞭。（圖／翻攝自seeker牛探长YT）

台灣資深記者林裕豐曾在節目中分享親眼目睹鞭刑紀錄片的震撼畫面：「行刑前會將犯人衣服剝光，拉成X型固定，行刑者必須確認體能條件合格，打下去皮開肉綻，打完還會幫你上藥，再繼續鞭。」林裕豐指出，曾有台灣民間團體想引進鞭刑作為防詐或毒品防制手段，但在看到實際影片後，幾乎全數打退堂鼓。

歌仔戲演員洪秀玉（圖）也透露，當地民眾普遍對鞭刑又怕又服氣，因為「打一鞭就半死，皮肉裂開。」（圖／翻攝自‪洪秀玉部落格）

曾旅居新加坡超過30年的歌仔戲演員洪秀玉也透露，當地民眾普遍對鞭刑又怕又服氣，因為「打一鞭就半死，皮肉裂開。」，連觀光客違規塗鴉都可能被處以重鞭，警示力極強。儘管人權團體長期批評鞭刑屬「不人道懲罰」，違反文明社會原則，但星馬兩國政府仍堅持保留制度，認為此舉能有效嚇阻嚴重犯罪。專家分析指出，鞭刑雖具威嚇作用，但對受刑人身心造成的創傷，往往遠超監禁本身，甚至影響終生生活品質。

廣告 廣告

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

天娛黑幕再起？黃明志涉毒案疑被設局 背後勢力傳為掩蓋于朦朧命案！

于朦朧案延燒！郭俊辰現身機場遭疑是替身 網友比對臉型、耳朵全不同

于朦朧命案再掀黑幕！三名見證女子神秘失蹤 疑遭警逮後離奇滅口

金馬傳驚人名單！「于朦朧」被列追思人物 真相曝光惹全網譁然

