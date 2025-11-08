黃明志涉案現身配合調查！星馬鞭刑制度引關注 「打一鞭就半死」皮開肉綻只能趴睡

馬來西亞歌手黃明志近日主動到案，配合謝侑芯命案相關調查，尿檢顯示含多項毒品反應，引發外界關注星馬刑責制度。（圖／彭子桓攝）

馬來西亞歌手黃明志（Namewee）因涉入台灣網紅謝侑芯命案，近日現身配合當地警方調查，並主動到案說明。隨著調查進展，當局針對其尿液檢測結果公布，指出其體內驗出包含安非他命、K他命等在內共四種毒品反應，引發輿論關注其在新馬地區可能面臨的刑責。其中，新加坡與馬來西亞的「鞭刑」制度，再次成為外界討論焦點。對此，台灣社會記者林裕豐日前在節目中分享，施行鞭刑「過程極為殘酷」；另外旅居新加坡超過三十年的台灣知名歌仔戲演員洪秀玉也指出，曾聽聞有外國遊客在觀光景點塗鴉，最終遭處鞭刑，「打一鞭就半死，皮肉裂開。」

林裕豐日前在節目《震震有詞》上透露，曾受邀觀賞新馬地區施行鞭刑的紀錄影片，形容過程極為殘酷：「行刑前會將犯人衣服剝光，拉成X型固定，行刑者必須確認體能條件合格，打下去皮開肉綻，打完還會幫你上藥，再繼續鞭。」他指出，曾有部分台灣民間團體主張引進鞭刑作為詐騙防制手段，但看完實際施刑影像後，多數人選擇噤聲不再推動，因其震撼程度超乎想像。

林裕豐指出，相較台灣目前以自由刑與罰金為主的刑責制度，新馬的體罰設計帶有強烈「身體懲戒」意味。他認為，該制度雖然爭議性高，部分人批評其不人道、違反文明原則，但新加坡與馬來西亞仍選擇保留，顯示當地政府視其為打擊重大犯罪的重要手段。

旅居新加坡30年，演員洪秀玉分享當地鞭刑震撼經驗，認為制度雖嚴厲但有效維持治安。(圖／報系資料照）

另據《中時新聞網》報導，旅居新加坡超過三十年的台灣知名歌仔戲演員洪秀玉也分享對當地鞭刑制度的親身觀察。她指出，新加坡社會普遍對法律存有高度敬畏，夜間治安良好，甚至連外送餐點放在門口都無人敢偷。她曾聽聞有外國遊客在觀光景點塗鴉，最終遭處鞭刑，「打一鞭就半死，皮肉裂開，無法躺只能趴著睡」，並強調此制度雖顯嚴酷，卻有效發揮警戒與威懾功能。

據了解，新加坡的鞭刑制度目前僅適用於50歲以下、身心狀況良好的男性罪犯，針對販毒、性侵、搶劫等重大刑案，法院一次最多可判處24鞭。施刑由監獄訓練有素的人員執行，以長約1.2公尺、直徑1.27公分的藤鞭抽打臀部，全程須由醫師監督，防止犯人因劇痛休克。此外，少年感化院內未成年男子若有重大違規，也可能依法處以鞭刑處罰。

目前黃明志案件仍在調查階段，是否提起公訴及具體適用何種法律處分，仍待當局釐清事證與法院裁定。然而事件已讓外界再度聚焦新馬地區獨有的司法制度，並引發關於刑罰與人權之間的討論。

CTWANT提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

CTWANT關心您：保護自己、遠離毒品！

CTWANT關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

