黃明志涉案風波2個月後復工 將如過往推新年歌MV

黃明志復工拍MV（左），不過神情與氣色，與出事前的模樣（右）已有差異。（臉書）

馬來西亞歌手黃明志先前因捲入台灣網紅謝侑芯命案，遭警方帶回調查並一度被拘押，演藝活動全面停工。 事發至今約兩個月，黃明志昨（28）日無預警在社群平台宣布復工，貼出一張工作中的照片表示：「紛紛擾擾了兩個月，終於有機會好好完成馬年新年歌的MV」，並感謝一路支持他的朋友與合作夥伴，同時賣關子透露：「上次是〈蛇出來了〉，這次是馬……」，引發熱烈討論。

命案發生後，黃明志因遭搜索起出藍色小藥丸，曾被檢方依涉嫌持有及吸食毒品罪嫌法起訴。案件近期出現重大進展，黃明志毒品尿檢結果呈陰性，在涉毒部分，在法庭上，其律師要求檢方撤銷對黃明志的吸毒指控，法官最後裁定無罪釋放，並退還保釋金。不過，黃明志另還被控持有毒品罪，將在2026年1月19日開庭審理。

更多鏡週刊報導

黃明志捲入網紅命案 王彩樺曝私下關心近況

黃明志陷網紅命案 被人格斬首

遭爆拍MV之便藉機選妃 黃明志急發聲明喊：與事實嚴重不符