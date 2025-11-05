黃明志涉毒又捲謝侑芯命案 導演弟怒發千字文揭遭抹黑內幕
馬來西亞創作才子黃明志來台發展多年，獲得許多粉絲支持，但近日不僅傳出涉毒，還捲入網紅謝侑芯命案，引發爭議；而黃明志本人已在今（5）日主動到案說明，被警方延扣6天。對此，黃明志的胞弟、導演黃明勵隨後也在社群發布一篇超長文力挺親哥，還批很多人在蹭熱度，開始造謠、抹黑黃明志，他嗆這些人等真相出來不要刪文，到時候只會變成哥哥音樂MV的素材。
黃明勵今日在臉書發文，文中以「他」代指他的哥哥黃明志。黃明勵以9年前的一次事件，帶出現在很多人如何「蹭」；原來9年前黃明志的公司拍攝一支MV，需要約20多名演員參與，當時負責對接演員的工作人員因演員未收到酬勞而將責任指向黃明志，甚至在群組內貼出WhatsApp對話截圖，暗示黃明志未支付款項。黃明勵強調，實際出款的是公司財務，而非黃明志，且對話截圖中的照片亦非黃明志本人，疑似是負責人利用PS技術捏造，誤導演員認為黃明志是欠款者。
黃明勵說，事後黃明志曾質問該負責人，對方用語氣威脅，令劇組成員既緊張又啼笑皆非，但最終黃明志並未追究，而是選擇息事寧人。黃明勵補充，黃明志對於小規模的名譽損害事件通常不會反擊，尤其面對女性相關指控，但若對方為強權機構或大公司，他則會積極反擊。
黃明勵也提醒網友，現在對黃明志的造謠、抹黑、隨意評論，若目的是蹭熱度，他大多選擇忽略，不會回應；他只強調，那些網友最好不要刪文，等到真相大白時，那些言論都可能會被黃明志拿來當新作品的素材，並幽默形容這或許是那些人「活著的最高價值」。
黃明勵臉書全文：
看到很多人在蹭，也知道很多人還在考慮如何蹭， 卻又苦無下手之處， 怕人家講自己吃相難看，又或者到時他證實清白後自己會成為笑話，我想給這些人講個故事，你們可以參考參考，然後想想可以怎麼蹭。
記得很清楚九年前發生了一件事， 當時在前公司開拍一支有趣的MV， “他”是那首歌的詞曲創作人，同時也負責那支MV的導演。
那支MV需要請大概二十幾個演員來參與演出（具體的數字忘了，大概是這個人數吧）， 當時對接演員的負責人是一名在業界活躍的工作者，也曾經參演過“他”的作品，算是“業界朋友”......（人際交往單線條的“他”覺得是就是吧） MV拍了大概兩天，結果第二天爆發了演員被欠款的事，演員們都在罵到底為什麼說好要出的錢會遲出？負責人對演員們表示：沒辦法啊，是“他”沒還錢，導致我出不到錢！
後來，這名負責人還發了張WhatsApp Screenshot到演員的群組上，顯示自己跟“他”的對話，上面的對話大概就是負責人在責問“他”為何不出錢，但“他”卻苦苦哀求“幫個忙”，一副死皮賴臉要拖的樣子，負責人已經“很負責”地向“他”追討但不果，是“他”太過分想欠錢不還！隨後一不做二不休，負責人還把這個截圖發佈到了FB上，很快就得到了不少原本就討厭他的同行留言攻擊， 說什麼“你還不了解他？” “他是這樣的啦...”什麼的。
但問題是： 1）負責出錢的人根本不是“他”，而是我前公司該項目的財務，所以任何崗位的工作人員根本不可能也不應該找“他”談這些（有業界常識的人都知道的）。 2）那Screenshot的WhatsApp對話，上面顯示著“他”的Profile Picture根本就不是當時“他”在使用的，“他”也從沒有使用過那張照片。
意思淺淺， 如果還看不明白， 我可以解釋一下： 這負責人當時用自己那假以亂真的PS技術做了一張WhatsApp對話， 想借用“他”在業界“不怎麼樣”的名聲，造假了一面的對話記錄，讓本來對負責人追討演出費用的演員們誤以為欠錢的壞人是“他”，是“他”導致大家收不到錢！（後來這負責人也證實了自己有寫劇本、做導演的天分，畢竟他也曾經為某盤拍攝廣告，是個不可多得的人財），“他”知道這件事後，馬上去質問負責人這他媽的“業界朋友”：為什麼要害我？？？結果那個負責人真的很好笑（其實是很可惡啦），他在voice message中用那個TVB反派式的低沉嗓子發出了極具磁性、有震懾力的恐嚇，恐嚇“他”如果再這樣逼問他，就要#@@￥%#@%￥%#%￥......
講真的，他的廣東話太純，很多聽不懂， 大概記得是這樣的內容：（咬牙切齒地廣東話）WongMeng Zi...你以為你可以隻手遮天咩？我唔係你可以得罪得起嘅...... 是那種把他當神經病來看的話蠻好笑也蠻可笑的講話方式，當時我們劇組幾個人聽到了都笑翻了...... 第二天， 這負責人就沒有再負責演員的部分了， 當然啦，做出這種事誰還會繼續用他？ 後來公司還是自己幫忙收掉他拉的屎，捏著兩粒硬硬把MV拍完了，作品流量非常高...... 我記得這件事至今已經變成了一件“事實”，這“事實”就算根本不是真的，但人們的認知上是如此就是如此了。
這樣的話那位負責人呢？ 不用負責自己做過的事嗎？ 是的， “他”就真的讓這件事過去了......“他”就只是打開負責人的voice message讓我們幾個crew在那邊笑到亂了之後，就他媽算了不追究了...... 我當時一直在想， 你他媽的名聲被這傢伙搞壞了， 息事寧人是sohai嗎？？？（後來這人的造化也是奇特，但這不是重點，先不講）講回“他”吧... “他”對於這種事情， 這種別人損害“他”名譽的事，常常就這樣算了......尤其是女生來對他做這些事，“他”幾乎沒有反抗的。
這種事更早以前發生過啦， “他”也是不當一回事， 害“他”家人心驚膽戰“他”從此被冠上“渣男”頭銜， 名聲敗壞。但我看是“他”那種大男人主義作祟吧，以為不反擊綠茶叫做“對女生憐愛”，就像現在台灣那個一直叫人去她的Telegram， 看她暴露不對是爆料的， 面對到這種咖小的蹭， “他”也是不會回應什麼的。
可是有些人有些事， “他”又很執著去反擊， 比如什麼黨什麼報什麼大公司的， 那是因為“他”認為這些本身就是強權，這些來對付“他”就回激起“他”的反擊之欲啊！但如果“他”認為你還很弱，你去惹“他”、罵“他”、造謠抹黑“他”，“他”可能連不爽都懶，繼續回房間做歌，歌詞裡面甚至都不會出現相關的人事物，因為可能興趣都激不起來呢！所以全篇重點整理來了！
如果你想要蹭的話，這些條件都可以輕易去蹭，“他”一定不會理你的：1）女生，你們可以敢敢講“他”約你去Hotel、餵你吃藥、打你一炮、幫你打掉......但Alice那種他只會覺得好好笑。2）弱者，如果“他”覺得你弱，你罵到几夠力“他”也是自動filter，所以那些網絡酸民基本不理。3）曾經的朋友/共事過的人，這些人可能會因為某些課題或工作上的事而不爽“他”很久，至少這一次你的表態讓“他”認清多一個人，以後工作上就不會來麻煩你，可以幫“他”省到時間，所以落井下石“他”ok的，可以接受。
總之，一般網民對“他”造謠、抹黑什麼都可以， “他”也不會對你怎樣的啦......But，如果等到真相出來的那一刻，希望這些人都不要洗掉自己寫過的任何posting和comment， 雖然這些人不會收到任何A4，但至少到時“他”可以拿他們的那些文字來做新MV的素材， 這也許就是這些人活著最高的價值了。
看更多 CTWANT 文章
粿粿哥哥開撕！嗆范姜「吃軟飯裝大男人」：勝負未分曉 委任律師反擊了
全支付傳盜刷！民眾突被刷20筆「損失8萬」 官方4聲明回應
王子二度發聲「坦承錯誤」公開致歉 律師點5關鍵：精神值得讚賞
其他人也在看
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 3 小時前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 8 小時前
范姜彥豐遭控「靠妻養」！前東家凱渥不忍了 爆婚後解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導粿粿與范姜彥豐婚變延燒不止。女方日前拍片哽咽表示，3年婚姻幾乎都是她在撐起家計，「家用我出八成、生產費也是我付」，讓范...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
王子再道歉了！5度「對不起范姜粿粿」 再提為父還債求「分期付款」
藝人范姜彥豐揭露妻子粿粿與邱勝翊婚內出軌風波延燒！邱勝翊4日晚間再發聲明道歉，更公開過去為父償債證明，表明目前財務無法一次支付傳聞的1600萬和解金。此外，邱勝翊表示將與粿粿「共同誠實面對」，引發外界對兩人關係的諸多揣測。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
阿達也低調赴地檢署「自首閃兵役」複訊後30萬交保
男藝人閃兵役的雪球越滾越大，日前才抓了第三波，當時就有預告會繼續抓第四波藝人，唐振剛、薛仕凌陸續前去自首，5日阿達（昌璟翔）也低調前往地檢署自首，經複訊後以30萬元交保。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
王子二度道歉！ 葛斯齊撂話：知錯就別再掩護另一對！
藝人「王子」邱勝翊和前中信兄弟啦啦隊女孩粿粿爆出婚內出軌風波，昨(4)日晚間王子再度道歉，表示從⼀開始到現在都是真心面對，也親自向范姜當面鞠躬道歉，並多次商討賠償金額，之後也會與粿粿共同誠實面對。對此...華視 ・ 7 小時前
王心凌認了「有親密伴侶」！才剛爆復合老朋友 女神鬆口回應
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導王心凌於今（5）日出席心路基金會公益活動記者會，即將在明年1月開唱的她，談到演唱會籌備進度，她表示盡量維持運動的習慣...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
王子早知會被爆！律師聲明函「只有1重點」 網刷一排問：會不會娶粿粿
范姜彥豐日前爆料老婆粿粿婚內出軌，對象竟是藝人王子（邱勝翊），事件延燒至今仍未平息。王子3日由經紀公司表示「暫時停止演藝工作」，4日晚間二度貼出道歉文並曬出律師聲明，認了他付不出賠償金額，希望分期慢慢償還，並會與粿粿共同面對，律師聲明傳達一大重點，就是「希望風波能夠止步於此，避免讓事件傷害再次擴大。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
被說「軟飯男」詆毀！凱渥員工替范姜彥豐爆內幕：粿粿這樣太沒水準
（娛樂中心／綜合報導）粿粿日前拍片自稱「一直都是我在養家」，引發外界對前夫范姜彥豐的負評，不少網友更貼上「軟飯 […]引新聞 ・ 5 小時前
王子道歉范姜彥豐「認1事」！喊出：和粿粿共同⾯對
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。今（4）日晚間，王子又突然在社群平台發布新貼文。民視 ・ 18 小時前
王子二度發聲「坦承錯誤」公開致歉 律師點5關鍵：精神值得讚賞
據了解，范姜彥豐日前在社群公開指控，表示妻子與王子互動「超越朋友界線」，指出今年3月底兩人赴美旅遊返台後，妻子態度明顯轉變，甚至傳出「人未離婚就搬進王子家」的消息。消息曝光後，引起各界熱議，甚至有媒體報導指出，范姜彥豐早已委託徵信社蒐證，疑似掌握文字、照片...CTWANT ・ 9 小時前
小S絕美二女兒曝喜歡類型！不捨具俊曄暴瘦全家都這樣做
【緯來新聞網】小S二女兒Lily（許韶恩）被稱最像姨媽大S，今（4日）出席內衣品牌快閃店活動，坦言不緯來新聞網 ・ 1 天前
真美子被揪「用4年前基本款iPhone」拍大谷！全場1原因卻羨炸：她不需要
MLB世界大賽落幕，洛杉磯道奇成功寫下隊史史上第一次的冠軍衛冕紀錄，並於台灣時間4日進行封王遊行，大谷翔平當天也帶著妻子真美子登上遊行巴士，兩人穿上一黑一白的道奇冠軍T恤，開心地向球迷們揮手致意。然而，律師林智群也眼尖發現，真美子手上拿的竟然還是4年前的iPhone款式。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
山本由伸女友來頭不小！混血模特出演《雙層公寓》爆紅 多圖看「世界百大美女」
洛杉磯道奇隊封王遊行20萬人共襄盛舉，眼尖的網友發現，「大嫂團」中一名疑似是山本由伸的緋聞女友Niki（丹羽仁希）的女子，讓球迷們振奮，推敲兩人是否好事已近。丹羽仁希（Niki）是美日混血模特，憑藉出演戀愛實境秀《雙層公寓》收穫名聲，曾連續3年入選「全球百大最美臉孔」，過去跟山下智久傳過緋聞，堪稱男神收割機。太報 ・ 5 小時前
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛EBC東森娛樂 ・ 1 天前
小S女兒曝具俊曄暴瘦近況 家人心疼「狂夾菜給他吃」
小S（徐熙娣）的17歲女兒Lily許韶恩，今年七月才以藝術家身分，舉辦個展，她近期又多了內衣品牌大使的身分，4日舉辦記者會。先前具俊曄曾被目擊在金寶山陪伴大S（徐熙媛），身材消瘦許多，被問到具俊曄的近況，Lily表示，每個禮拜具俊曄都還是會來他們家吃飯：「大家看到他都趕快夾肉夾菜給他吃！要健康、健康才好！」希望能早日走出傷痛，語帶不捨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
王子捲入粿粿婚變風波 喜鵲娛樂宣布：暫停所有演藝活動
今（3日）王子所屬經紀公司「喜鵲娛樂」也發出聲明，表示將暫停王子所有演藝工作。聲明中寫道：「因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，佔用社會資源造成諸多打擾，在此先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。」公司並指出，即日起「停止邱勝翊所有演藝事業規劃與活動安...CTWANT ・ 1 天前
薔薔抓包男友曖昧訊息！ 反擊拍片賺錢：絕不把傷痛留給自己
薔薔（林嘉凌）今年四月認愛男友，還曾拍攝浪漫看極光、透露交往細節的影片，不過她最近在剛加入主持的《小姐不熙娣》節目中，透露曾抓包男友「神秘人」與餐廳女員工互加聯絡方式，氣得她展開報復行動，讓眾人聽完當場笑翻。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
范姜彥豐「暴瘦一圈」婚變心聲說了！天后闆妹霸氣出手「送大禮」
娛樂中心／李汶臻報導網紅范姜彥豐上月29日親自公開婚變，指控妻子粿粿與男星王子（邱勝翊）互動超越朋友界線，消息震撼娛樂圈。其後他一度暫別鏡頭、保持低調。直到今（3）日晚間，他才首度在公開場合露面，出席「天后闆妹」雙11直播活動，提前到場向好友致意並全程配合拍攝。這也是他風波後首次正式亮相，吸引外界目光關注他的精神狀態與動向，范姜也吐露婚變後的心情。民視 ・ 1 天前