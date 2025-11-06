黃明志涉毒命案比想像中複雜？ 大馬法醫揭5點關鍵

黃明志昨(5日)凌晨投案說明。(圖／中時資料照)

歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，由於體內被驗出4種毒品反應，加上案發現場有諸多疑點，當地警方將案件轉為謀殺案辦理，案情顯得錯綜複雜，對此，大馬法醫陳然致揭露其中原因。

大馬法醫陳然致稍早在臉書PO文，他指出網紅謝侑芯命案鬧得沸沸揚揚，許多人詢問为何一宗和毒品相關的命案，會搞到如此錯綜複雜，他指出有5點必須注意：

第一，檢驗出陰性屍檢结果(negative autopsy findings)，意謂遺體外貌及內部器官無異樣，死亡原因會變得很廣。

廣告 廣告

第二，遺體若檢測到器官變化，除了本身疾病導致，也不排除與毒品有關，法醫得透過詳細檢查釐清真相。

第三，陳然致表示檢測報告需要一個月時間才會出爐，屆時不排除遺體已經火化或者下葬，雖然可以進行快速尿液檢查，但是能檢測到的毒品種類不多，準確性也偏低。

第四，法醫職責是採集樣本，在臨床毒理學家協助下，評估所有資訊，確定是否會造成致死原因。

第五，倘若涉及到第三方投毒，法醫就得把遺體外貌及內部檢查得更詳細。

陳然致強調目前有太多消息來源，導致難以辨別真相，現階段只能等待警方公布調查結果，接著強調在法醫學的世界，沒有所謂「簡單的死亡」，每一個判斷都要依據無數細節及證據，唯有耐心等待，才能讓真相用最公正的方式呈現。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★未經判決確定，應推定為無罪。

更多中時新聞網報導

旅展戰鼓響 11銀行祭優惠火拼

任容萱疑分手 闢謠姊姊懷二胎

曾合作黃明志、謝侑芯 黃秋生聞命案嘆太可怕