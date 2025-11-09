黃明志涉毒恐挨鞭！媒體人揭驚悚細節：皮開肉綻

（記者周德瑄／綜合報導）馬來西亞歌手黃明志近日捲入網紅謝侑芯命案，據悉警方在他身上搜出9顆藍色藥丸，體內亦驗出4種毒品，目前涉及持毒及濫用毒品兩項罪名。根據馬來西亞《中國報》報導，若罪名成立，他恐面臨2年以上徒刑及至少3下鞭刑。此案引發外界震驚的同時，也讓馬來西亞嚴厲的鞭刑制度再度成為輿論焦點。

圖／林裕豐形容鞭刑現場「聲音震撼、畫面血腥」，許多人當場昏厥。（翻攝自黃明志IG）

資深媒體人林裕豐近日在節目《震震有詞》中，談到鞭刑的真實過程。他指出，執行時受刑人會被綁成X形，使身體無法施力，褲子會被脫下，完全暴露在外，「有些人甚至會被鞭到昏倒」。他強調，行刑官必須事前通過健康檢查，確保肩關節無礙，能發揮百分之百力道。鞭子並非普通皮鞭，揮下時尾端會帶出巨大聲響與強勁的後勁，一下就能令皮膚裂開。

廣告 廣告

林裕豐形容，第一鞭落下後，受刑人臀部通常已皮開肉綻，監獄人員會先上藥止血，再進行第二鞭。整個過程中，許多人都因劇痛而暈厥。他坦言，雖然鞭刑被國際社會批評為不人道，但包括新加坡與馬來西亞等地仍堅持保留此制度，認為能有效嚇阻犯罪，「那是一種讓人記一輩子的痛」。

林裕豐也透露，過去曾受邀與打詐團體討論是否將鞭刑引入台灣，用以重罰詐騙犯。然而，在看過完整行刑影片後，所有人都打消念頭，直呼太過殘酷。儘管如此，他仍感嘆，如今台灣詐騙猖獗、受害者眾多，有人甚至被騙至傾家蕩產、走上絕路，「看到這些案件，真的會讓人想，如果詐騙犯被鞭幾下，會不會就不敢再犯了？」

更多引新聞報導

壽星撿屍女大生性侵！一旁5人不救還「插入、掐奶」 喊：一個一個來X

黃明志供述曝光！「謝侑芯進廁所30分鐘沖洗」突猝逝 網怒：沒事會去沖洗？

