黃明志涉毒捲命案 北市觀傳局：宣傳影片已全數下架

大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，也意外「波及」台北市政府。北市議員徐立信6日質詢指出，先前北市觀傳局曾找黃明志宣傳台北觀光並拍攝代言影片數次，目前捲入疑似涉毒風暴，要求觀傳局應終止代言合作。觀傳局長余祥回應，北市府秉持「反毒零容忍」的立場，已全面下架所有與藝人黃明志相關宣傳素材，也將發文要求黃所屬公司，將黃明志官方YouTube頻道上與觀傳局合作的所有觀光影片全數下架。

徐立信今日質詢指出，黃明志目前疑似涉入毒品案，先前北市府曾多次與黃明志合作並拍攝影片，目前影片均還在網路平台可以看到，質疑對於台北城市形象有損，要求觀傳局應終止與黃明志合作並下架影片。

大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，北市議員徐立信6日質詢要求北市觀傳局應終止與黃明志的合作案。觀傳局長余祥回應，北市府秉持「反毒零容忍」的立場，已全面下架所有與藝人黃明志相關宣傳素材，合作關係也早已於2021年結束。（圖／中國時報徐佑昇攝）

余祥回應，當初是因為黃明志在新加坡及馬來西亞地區的高人氣才合作，主要是請黃拍攝宣傳影片，影片點閱數也相當不錯，因為效果好才陸續合作。

余祥指出，觀傳局與黃明志自2016、2017、2019、2021年共合作4次，但行銷案完畢就已結束合作關係，也沒有繼續代言的問題，觀傳局也會找其他國家明星或網紅宣傳台北觀光，但並沒有「代言人」或「觀光大使」的稱號。

余祥強調，與黃明志的合作案為2021年以前舊有的案子，北市府一貫秉持「反毒零容忍」的立場，已全面下架所有與黃明志相關宣傳素材，也將發文要求其所屬公司，將「Namewee」 YouTube頻道上與觀傳局合作的所有觀光影片全部下架。

