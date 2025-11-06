黃明志涉毒捲命案！律師逆風喊「未見任何謀殺證據」 警澄清無第三者在場

大馬律師陳博雄逆風表示，身為律師他目前「看不到任何黃明志意圖謀殺或誤殺的證據。」（翻攝自Namewee 黃明志臉書）

大馬歌手黃明志捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯猝死案，馬來西亞警方改朝謀殺罪偵辦，一夕間牆倒眾人推，黃明志成為眾矢之的。不過大馬律師陳博雄逆風表示，從目前媒體針對此案的眾多報導，並沒有看到任何黃明志涉嫌謀殺的相關證據，擔心外界高度關注及媒體過度報導影響警方辦案。

高壓辦案警恐迎合社會情緒

陳博雄在臉書指出，當一個案件被過度關注，就很容易產生不公平的現象，因為在媒體不斷緊追承受巨大壓力下，警方可能為了迎合社會情緒影響調查結果，以免自己成為輿論攻擊對象。

廣告 廣告

陳博雄指出，大馬警方在謝侑芯猝死案的處理明顯前後不一，先是排除非自然死亡因素，調查後只對黃明志提出涉毒指控。但隨著媒體大肆報導，警方突然將猝死案改朝謀殺案偵辦，唯二在案發現場的黃明志自然成為調查對象。不過陳博雄直言「這並不代表警方已掌握任何對黃明志不利的證據。」

猝死案改謀殺偵辦前後不一

案情偵辦出現如此轉折，陳博雄質疑，是否代表警方起初定調猝死案太過倉促？還是事後發現調查過程中有疏漏、沒等驗屍報告出爐就列為猝死案？或者真的是因為承受巨大壓力轉為謀殺案重新調查？陳博雄認為，當大家把注意力都放在黃明志身上時，警方也該好好交代上述質疑。

陳博雄強調，一樁刑事案件最折磨人的，往往不是法庭宣判當下，而是嫌犯接受警方調查的這段時間，「這些事，相信所有馬來西亞人都很清楚。」所以他呼籲社會及媒體留點空間給大馬警方好好調查。

未見黃明志謀殺、誤殺證據

至於他對黃明志捲入謝侑芯猝死案的看法，陳博雄強調「律師只會根據證據發言」，而他目前「看不到任何黃明志意圖謀殺或誤殺的證據。」因為即使遺體解剖報告顯示死者因吸毒導致心臟衰竭，也無法證明死者在非自願情況下吸毒。

廣告 廣告

其次，就算死者被威逼利誘吸毒（本身就很難證明，除非有第三者證供），也不能證明威逼死者吸毒者在當時能預見死者會因吸毒而亡，因而難以構成誤殺。

陳博雄坦言「身為執業律師多年，我基本上不太信任警方和相關單位的說辭，我不會認為黃明志做錯了什麼。法律假設所有疑犯無罪，直到被證明有罪。」

根據《中國報》報導，當地警方已否認案發現場有第三人在場。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多鏡週刊報導

謝侑芯猝死前3天「閨密熱舞」影片遭質疑 她發文澄清：沒去過馬來西亞

「我依然respect他」大馬正妹網紅逆風挺黃明志 揭10年友情：對我雪中送炭

謝侑芯屍檢報告得等3個月！黃明志凌晨投案 大馬警拒透露進一步逮捕計畫