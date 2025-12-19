黃明志涉毒案大逆轉！謝侑芯閨密「最強奶媽」又開戰 怒提1質疑

記者徐珮華／綜合報導

黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯命案，初步尿檢呈現4種毒品反應，因此被依馬來西亞《危險毒品法令》「持有毒品」及「濫用毒品」罪嫌起訴。未料相隔不到2個月，案情昨（18）日出現大逆轉，最新尿檢結果顯示4種毒品全數陰性。對此，謝侑芯生前閨密、「最強奶媽」謝薇安也忍不住提出質疑。

黃明志涉毒案出現驚人反轉。（圖／翻攝自黃明志臉書）

黃明志捲入命案逾2個月，命案部分因證據不足，獲准口頭保釋至明年1月11日，涉毒部分如今也出現反轉。他今日稍早以歌曲〈大雨〉抒發心境，開心直呼「昨天收到法庭傳來好消息，過幾天要上法庭了，希望判決跟昨天聽到的一樣」，謝薇安卻留言質疑：「我認真的想知道，為什麼一開始你進去的時候尿是陽性？現在卻變成陰性？」

謝薇安質疑黃明志尿檢真實性。（圖／翻攝自謝薇安IG）

根據《TVBS》報導，謝薇安得知消息後難以接受，認為毒品反應由陽性轉為陰性非常荒謬。此外，她也提到謝侑芯遺體已回到台灣，至今仍在等待家屬回覆，尚未前往探望。

