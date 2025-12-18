黃明志涉毒案情逆轉！突PO「辣妹包圍」極樂舊作洩心聲？

娛樂中心／江姿儀報導



馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，大馬警方在案發現場疑似發現毒品，將黃明志帶回訊問並依法羈押。上月否認涉毒的他交保後暫獲自由，仍更新個人社群，還發布新歌〈誤解就誤解〉傾吐心聲。今（18日）黃明志委任律師鄭清豐指出「尿檢陰性」，案情再次逆轉。不過他本人並未回應，僅在社群PO出舊作《Dannok丹諾》，引起網友關注。





黃明志捲命案涉4毒「尿檢陰性」！突PO「12辣妹包圍」極樂舊作洩心聲？

黃明志（左）捲入謝侑芯（右）命案，今（18日）律師鄭清豐指出他「尿檢陰性」，案情再次逆轉。（圖／翻攝自黃明志臉書、謝侑芯臉書）

網紅「護理女神」謝侑芯10月底猝死馬來西亞，歌手黃明志因在場、持毒，還驗出多種陽性反應。案發2週後大馬警方轉為「謀殺案」偵辦，台、馬社會大眾與媒體高度關注。上月13日黃明志因「無證據涉謀殺」獲釋，他還發布新歌〈誤解就誤解〉，直接槓上大馬媒體。沒想到案情再出現逆轉，根據《中國報》報導，黃明志委任律師鄭清豐今（18日）出庭，透露「驗尿報告陰性」，檢方有可能會撤銷相關指控。

黃明志今（18日）因感染流感未出庭，但3小時前卻更新個人社群，未留下任何文字，而是分享他去年（2024年）發布的歌曲《Dannok丹諾》。歌曲內容為介紹泰國邊境小鎮丹諾（Dannok）的特殊風貌，丹諾以聲色場所與相關產業聞名，也因地理位置接近馬來西亞，被當地人戲稱為「馬來西亞的後花園」。MV拍攝幾乎都在他在當地開設的飯店取景，其中一幕還是黃明志被十幾位火辣泰國正妹圍繞，大尺度場景吸睛。過去作品中，他以歡快的節奏唱著「Mari mari （馬來語：來吧）來一口，微笑揚起了眉頭，忘了煩惱憂愁」、「隨時隨地就上頭，連呼吸都自由」，被網友認為似乎是代表他此刻心境。

黃明志今（18日）分享舊作《Dannok丹諾》，歌中大尺度場面再引發關注。（圖／翻攝自黃明志臉書）

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

原文出處：黃明志涉4毒「尿檢陰性」案情逆轉！突PO「12辣妹包圍」極樂舊作洩心聲？

