黃明志涉毒還能保釋關鍵曝光！和謝侑芯過夜酒店起底超奢華

42歲大馬歌手黃明志過去就爭議不斷，最近他捲入謝侑芯驟逝風波，據知警方後來驗尿，發現黃明志身上對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚四項毒品成分呈現陽性反應，他身上還有9顆藍色藥丸，但如今已保釋，外界好奇他為何能保釋，原來是和當地法律對於販毒、擁毒兩項罪名的差異。

據《中國報》報導，據1952年危險毒品法令，關於毒品可分為39A（2）「擁毒」，也就是持有的部分；和39（B）條文「販毒」的部分，前者能夠被保釋候審，但後者無法。而擁毒的多寡也另有判決，若持2到15克的非海洛因或嗎啡類毒品，屬於39A（1）條文，大量則在39A（2）條文中。

而黃明志當下被搜出擁5.12克毒品，9顆疑為「愛他死」的藍色藥丸，尿檢中驗出對4項毒品呈陽性反應，扣押2天後，以8000令吉（約58884元台幣）交保，12月18日將再開庭。檢警的證據曝光後，無疑是和他聲明所說：「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。相信的就相信，不相信的就不相信」，自相矛盾。

此外，《中國報》也挖出，黃明志當晚所在的五星級豪華酒店要價不斐，一晚價格至少4位數（約台幣5位數)，位於吉隆坡金三角地帶，飯店裝潢奢華，有絕佳景觀，黃明志當晚還挑了高層客房，可以俯瞰吉隆坡的百萬夜景，該飯店步行15分鐘還可以到知名的購物商場吉隆坡柏威年廣場（Pavilion KL），是不少遊客的首選。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

