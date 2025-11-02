黃明志涉毒？「護理系女神」謝侑芯猝逝他在場 發文否認吸毒

擁有超過50萬粉絲、被譽為「護理系女神」的網紅謝侑芯在馬來西亞拍攝期間意外猝逝，引發各界關注。根據當地醫院報告，死因為心臟病發。然而事件出現轉折，馬來西亞媒體報導指出，謝侑芯猝逝當下，知名藝人黃明志在場並進行搶救，更引人注目的是警方從黃明志身上搜出9顆藍色藥丸，疑似為毒品，使案件增添複雜性。黃明志已透過社群媒體否認吸毒及攜帶毒品的指控。

網紅謝侑芯猝逝當下，黃明志在場並實施CPR。

擁有天使臉孔與魔鬼身材的網紅謝侑芯，日前在馬來西亞工作期間意外身亡，讓眾多粉絲感到震驚與不捨。馬來西亞醫院的報告顯示，謝侑芯的死因是心臟病發，這個結果一度讓家屬難以接受。

然而，案件出現了意外發展。根據馬來西亞媒體報導，謝侑芯於10月22日在飯店昏迷時，黃明志正在房間內。黃明志向警方說明，當時謝侑芯進入浴室洗澡後，他沒有聽見任何水聲，因此進去查看，發現她昏迷在浴缸中，立即為她實施心肺復甦術（CPR）進行搶救。

警方到場後，從黃明志身上搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場將他逮捕。警方透露，黃明志的尿檢對四種毒品呈現陽性反應。10月24日開庭時，黃明志否認持有和濫用毒品，對於所有指控皆不認罪，隨後繳付保釋金離去。

黃明志否認涉毒。

黃明志爆救護車遲到近一小時。

對於這起事件，黃明志已在社群媒體發文回應，強調自己沒有吸毒，也沒有攜帶毒品。他表示由於案件仍在調查中，不能透露案情，同時透露這幾天還遭到了勒索。黃明志對謝侑芯的猝死表示深感遺憾，並批評馬來西亞救護車晚了將近一小時才到達現場。

