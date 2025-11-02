黃明志涉毒？「護理系女神」謝侑芯猝逝他在場 發文否認吸毒
擁有超過50萬粉絲、被譽為「護理系女神」的網紅謝侑芯在馬來西亞拍攝期間意外猝逝，引發各界關注。根據當地醫院報告，死因為心臟病發。然而事件出現轉折，馬來西亞媒體報導指出，謝侑芯猝逝當下，知名藝人黃明志在場並進行搶救，更引人注目的是警方從黃明志身上搜出9顆藍色藥丸，疑似為毒品，使案件增添複雜性。黃明志已透過社群媒體否認吸毒及攜帶毒品的指控。
擁有天使臉孔與魔鬼身材的網紅謝侑芯，日前在馬來西亞工作期間意外身亡，讓眾多粉絲感到震驚與不捨。馬來西亞醫院的報告顯示，謝侑芯的死因是心臟病發，這個結果一度讓家屬難以接受。
然而，案件出現了意外發展。根據馬來西亞媒體報導，謝侑芯於10月22日在飯店昏迷時，黃明志正在房間內。黃明志向警方說明，當時謝侑芯進入浴室洗澡後，他沒有聽見任何水聲，因此進去查看，發現她昏迷在浴缸中，立即為她實施心肺復甦術（CPR）進行搶救。
警方到場後，從黃明志身上搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場將他逮捕。警方透露，黃明志的尿檢對四種毒品呈現陽性反應。10月24日開庭時，黃明志否認持有和濫用毒品，對於所有指控皆不認罪，隨後繳付保釋金離去。
對於這起事件，黃明志已在社群媒體發文回應，強調自己沒有吸毒，也沒有攜帶毒品。他表示由於案件仍在調查中，不能透露案情，同時透露這幾天還遭到了勒索。黃明志對謝侑芯的猝死表示深感遺憾，並批評馬來西亞救護車晚了將近一小時才到達現場。
《TVBS》提醒您：
◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬
◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885
更多 TVBS 報導
捲入護理女神猝死！黃明志遭搜出9藍色藥丸 裝沒事12天遭出征
重慶男「模仿川普」走紅全球！CNN專訪 「川式英語」竟有這麼像
信義豪宅雙屍案解剖 「粉盒大王」現身殯儀館
31歲護理女神國外猝逝！驚見「右手指頭缺一截」 經紀人吐真實死因
其他人也在看
粿粿遭疑買網軍！社群湧「家人洗白文」 律師酸：到底有幾個
藝人粿粿（江瑋琳）因遭范姜彥豐爆料出軌王子（邱勝翊），1日在IG發布17分鐘的影片，說明與范姜彥豐在婚姻中遇到的各種狀況；范姜彥豐則發文反擊，「夫妻緣分已盡，再多的謊言終究會被一一揭穿」，並公開她出軌王子的時間線。而自稱粿粿家人的前中職統一獅Uni-Girls成員Kiwi（林家莉）PO文聲援粿粿，之後也有多篇以「粿粿家人」及其支持者名義發布的類似貼文，被猜測她疑似買網軍洗白。對此，網紅「巴毛律師」陳宇安也狠酸：「粿粿到底有幾個家人？」中天新聞網 ・ 6 小時前
范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
粿粿認不倫！律師勸世「1事別亂做」：是真的會有報應
范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊）；針對粿粿昨天（1日）發出自白影片，讓事件再推一波高峰，也引發多方論戰。對此，律師李怡貞也根據自身經驗勸世，外遇就外遇沒關係，但有1事最後別做「真的會有報應的」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
撇佔人便宜！粿粿「房子頭期款我出8成」 范姜彥豐再回擊：別掩蓋真相
近日，藝人粿粿與范姜彥豐的婚姻風波引發社會關注，兩人透過社群媒體公開互相指責，將私人財務糾紛攤在大眾面前。這對曾經恩愛的夫妻，從三年前共同打造奶茶色系的愛巢，到如今為了房產、工作收入、家庭開銷等問題公開爭執。兩人在社群平台的追蹤人數差距懸殊，這也間接反映出兩人的知名度與收入能力的差異。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
公關翻車？粿粿家人洗白狂PO文 網抓包「千元買網軍」鐵證
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐的婚變風波急轉直下。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於今（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，正式承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。然而，她將影片重心轉向揭露婚姻早已出現裂痕，並指控范姜彥豐在協商離婚期間開口索要高額費用：「你說因為有人要爆料看好戲，所以要我付1600萬給你，隔天你就會馬上跟我去簽字離婚。」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
馮淬帆81歲離世留下2遺憾！曾痛批王晶：害慘很多人
馮淬帆81歲離世留下2遺憾！曾痛批王晶：害慘很多人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
張瑞山告別式女兒淚訴張嘉玲作秀「良心何在？」 本人：深表歉意
民進黨前新北市議員張瑞山日辭世，享壽71歲，30日舉行告別式。他的女兒現任新北市議員張維倩昨在臉書發文質疑同選區同黨議員張嘉玲「假公祭真作秀、搶曝光搶到告別式來」，今（1）日張維倩出面聲淚俱下控訴張嘉玲「良心何在？利用傷痛 做這樣的事情］，張嘉玲則稱「為盡同黨同志及新北市議會同僚情誼，衷心出於善意，希望能留一點時間，在外協助招呼長者及前來悼念之先進等，以表達哀悼與敬意。對於造成喪家的不適，謹此深表三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
馮淬帆離世「臉書不會關閉！」外甥首發聲 親曝舅舅後事
曾陪伴大家多部喜劇港片的資深男星馮淬帆，已於昨（31日）離世，享壽81歲。稍早，他的外甥也正式接管馮淬帆的臉書帳號，並表示將遵從舅舅遺願，由家人好友送完最後一程。中時新聞網 ・ 20 小時前
民進黨內鬨！議員怒轟同僚「搶曝光搶到告別式」 徐國勇稱不知情
新北市前議員張瑞山10月30日舉行告別式，卻引發民進黨內部爭議。往生者女兒、現任新北市議員張維倩在社群平台發文，痛批同黨議員張嘉玲在告別式上「假公祭真作秀」，指控對方派遣助理站在會場出入口招呼來賓，搶奪曝光機會。張嘉玲隨後致歉，但張維倩表示絕不會原諒。中天新聞網 ・ 8 小時前
王子認越線粿粿！詹惟中18年前就算出他斷掌手相：花心要女生專情
范姜彦豐與粿粿婚變風波越演越烈，先前王子發聲明道歉，但上月31日范姜彦豐3度發聲，透過律師聲明，強調其於10月29日所言內容皆有明確證據支持，並將在訴訟中提出，不容許「非破壞家庭」與「逾越朋友界線」的矛盾說法。如今有網友回顧命理師詹惟中過去在節目替王子看手相，有花心的傾向、對女生的要求很高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
90歲色翁伸鹹豬手遭求職女「夾腿抵抗」仍得逞！法院輕判理由曝
高雄劉姓老翁已高齡90歲，並於某協進會擔任理事長，然而他卻被控在辦公室內對著前來求職的A女上下其手，對方不從伸手遮擋，甚至夾緊雙腿，但劉翁還是強行觸摸私處，案經高雄高分院審理後，依強制猥褻罪判處10個月徒刑，但考量他年事已高，因此從輕改判6個月易科刑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿爆「范姜彥豐不滿名字被排在她後面」母親節大吵：要顧工作、顧情緒還要顧家裡
粿粿被老公范姜彥豐指控跟王子在婚內出軌，1日她終於上傳17分鐘影片，訴說原委，她強調兩人婚姻本來就出問題，並不是因為王子的介入才告終，直言「從來不是任何的外力介入，也沒有任何的第三者。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿認和王子有踰矩行為「開玩笑留言被誤解」曝離婚范姜主因
粿粿日前遭老公范姜彥豐指控婚內出軌王子邱勝翊，引發軒然大波。范姜彥豐在影片中指出，妻子是自從美國行回來以後，態度就出現大幅度改變，但粿粿1日發出長篇影片聲明，離婚主因不是婚外情，但對自己踰矩的行為全然的感到抱歉，「我除了私下道歉，我也想公開跟你道歉，讓你受到很大的傷害，是我沒有勇氣早點處理好我們的關係。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
王子越線人妻粿粿！詹惟中18年前就算出：花心、要女生專情
男星王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚姻風暴，否認破壞家庭但承認超越朋友界線，昨（10/31）遭范姜彥豐揪出說詞矛盾。有網友回顧命理師詹惟中過去在節目替王子看手相，有花心的傾向、對女生的要求很高。中時新聞網 ・ 1 天前
王子淪「小王」！丫頭昔讚「專情不愛玩」遭網狂嘲諷
生活中心／李明融報導前中信兄弟啦啦隊成員「粿粿」（江瑋琳）遭男星范姜彥豐控訴遭婚內出軌，對象就是昔日棒棒堂成員「王子」（邱勝翊），事件爆發後王子發聲明坦言「超過了朋友間應有的界線」，粿粿也表示「和邱先生有逾矩行為」，王子帥氣清新的形象瞬間崩壞，然而有網友挖出過去「丫頭」詹子晴發文聲援王子時，大讚他「不愛玩、很專情」，遭PTT網友狂酸「只對人妻專情」。民視 ・ 7 小時前
「香蕉你個芭樂」成絕響！港星馮淬帆驚傳過世享壽81歲
曾主演《福星高照》、《最佳損友》等多部經典喜劇的資深港星馮淬帆，今（11月1日）驚傳辭世，享壽81歲。消息曝光後，引發演藝圈與影迷一片哀悼。中天新聞網 ・ 1 天前
南韓網紅帥到被以為是「AI生成」！IG粉絲突破400萬，撕漫級顏值太超現實！
在 Instagram 查看這則貼文...styletc ・ 1 天前
天倫悲劇！ 8旬母勸架遭親兒子持農用鐮刀狂砍
中部中心／李文華 彰化報導彰化縣驚傳逆倫慘案！10月30日晚間，鹿港鎮1名56歲男子，疑似因為不滿母親和朋友聊天聲音過大，竟情緒失控，持刀砍殺81歲母親，導致老母親倒在血泊中，當場失去生命跡象。救護車接獲報案，趕抵現場，因為傳出，有命案發生，天倫悲劇！ 8旬母勸架遭親兒子持農用鐮刀狂砍（圖／翻攝畫面）事發就在彰化鹿港，10月30日晚間10點左右，一名50多歲謝姓男子，疑似因為不滿母親和朋友在客廳聊天聲音過大，心生不滿，突然情緒失控，大聲咆哮趕人離開，同時還拿起除草用的鐮刀，攻擊80多歲母親，導致致母親全身多處刀傷，失血過多，當場沒有呼吸心跳。鹿港分局副分局長蔡肇駿：「經救護人員到場以後，確認已無生命跡象，本分局員警，當場依現行犯將謝姓男子逮捕，全案依傷害直系尊親屬罪，家庭暴力及毀損罪嫌，移送彰化地檢署偵辦，並通報社政機關，相關單位介入處置。」悲劇! 8旬母勸架遭親兒狂砍 當場無呼吸心跳（圖／民視新聞）鹿港警分局接獲報案後，立即派員趕赴現場，將謝姓男子當場依現行犯逮捕，但詳細事發原因，作案動機，都還需由警方調查釐清。《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：天倫悲劇！ 8旬母勸架遭親兒子持農用鐮刀狂砍 更多民視新聞報導男清潔員上班第1天未訓練 駕車誤踩油門害死同事下慘曝迪士尼爆連環死亡事件！恐怖巧合曝光持刀砍母50多刀！彰化逆倫慘劇 老母勸阻兒子竟遭殺害民視影音 ・ 21 小時前
丫頭昔誇王子專情不愛玩！不倫粿粿慘翻車 網友狂嘲諷
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐近日控訴妻子粿粿出軌王子（邱勝翊），王子也透過聲明坦承「超過了朋友間應有的界線」。如今網友也紛紛將王子的過...FTNN新聞網 ・ 7 小時前