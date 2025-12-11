黃明志涉網紅命案保釋延期 王彩樺驚吐他私下一面

王彩樺坦言和黃明志兩人私下並不熟，總共只見過4次面。（圖／萬星傳播提供）

大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，雖未被確認與案件有直接關聯，但他已全面暫停演藝活動，並持續配合當地警方調查，更將他的保釋期限延至明年1月11日。曾和他合作歌曲〈蛇出來了〉的女星王彩樺，今（11日）出席《鑽石舞台之夜》演唱會餐敘，坦言和黃明志私下並不熟，但印象中黃明志害羞話少，看到新聞她也嚇了一跳。

王彩樺坦言兩人私下並不熟，總共只見過4次面，但印象中黃明志是個害羞且話少的人，「沒有什麼太深的交流」。她表示，看到新聞時也嚇了一跳。由於沒有黃明志的聯絡方式，她試圖關心他的台灣經紀人，但電話未接，僅從臉書得知經紀人心情難過。對於黃明志的感情狀態，她則透露他與交往多年的女友感情穩定，「他覺得現在這樣很OK」，並未打算結婚。

2026《鑽石舞台之夜》演唱會台北場，明年3月21 、22日將在北流開唱，門票明（12日）下午1點在年代售票系統開賣。包含余天、余祥銓、康康、李翊君、王彩樺、賴慧如、翁立友、蕭敬騰等超強卡司，都將參與演出。

