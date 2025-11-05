黃明志涉網紅謝侑芯命案 黃秋生嘆「很震驚」曝兩人最後對話
【緯來新聞網】電影《自殺通告》今（5日）舉辦首映會，黃秋生特地來台出席，他過去曾跟黃明志合作拍MV，被問到黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯命案，黃秋生坦言兩人最後一次聯絡是今年7月，「這個是非常不幸、嚴肅的事情，我知道的跟大家知道的都一樣。」
黃秋生來台出席《自殺通告》首映會。（圖／粘湘婉攝）
黃秋生表示「護理系女神」謝侑芯命案已經進入偵查，現在不適合評論什麼，「每天新聞都不同，都是矛盾的，看到新聞都是很震驚的，太可怕了。」
黃秋生透露最後一次跟黃明志聯絡是今年7月，當時黃明志因爲跟鐘鎮濤、曾志偉合照遭炎上，當時他還有傳訊息關心對方，但黃明志僅回了「什麼事？」之後兩人就沒有再聯絡。在這之前黃明志也曾寫了一首歌傳給他，希望黃秋生評論，黃秋生表示：「我以為他要我批評一下，當時我跟他說，你寫得那麼爛，他就沒回我。」
黃秋生曾與黃明志合作MV。（圖／翻攝自黃明志FB）
黃秋生今年以《今天應該很高興》入圍金馬最佳男配角，他確定22日將來台參加頒獎典禮，並強調希望未來能在台灣發展演藝事業，「希望有機會在台灣辦畫展，或是分享人生的演講，還有看有沒有機會拿到政府的補助拍電影。」他表示自己手邊已經有在創作劇本，主要講演技班的故事，他自己也會加入演出。
