黃明志涉謀殺恐被判死刑 吉隆坡總警長研判「已潛逃」

大馬警方推測黃明志可能已潛逃。（圖／中時資料照、謝侑芯經紀人chris授權）

台灣網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞猝逝，事件震驚兩地娛樂圈。原本被列為猝死案調查，但隨著新線索出現，馬來西亞警方於4日正式將案件升格為刑法第302條「謀殺案」，並鎖定最後與她接觸的馬來西亞歌手黃明志為關鍵嫌疑人。然而，截至目前，黃明志仍下落不明，警方已將他列入通緝名單，並推測他可能已潛逃。

吉隆坡總警長法迪爾接受馬來西亞媒體《陽光日報》訪問時指出，警方至今尚未掌握黃明志行蹤，懷疑他已「消失」，並推測黃明志應已透過媒體與社群平台了解案件的最新進展。他說：「此前案件被列為猝死（SDR），但在升格為刑法第302條謀殺案後，我們相信嫌疑人可能已經潛逃」警方目前正依程序全力展開追捕行動。

黃明志的台灣經紀人晚間也透過社群媒體回應：「目前聯繫不上藝人。現在很多爆料來源的真假無從考察，我只能說太弔詭，但我相信黃明志先生的判斷力，會自行前往警局協助調查。」此番說法再度引發外界對黃明志是否潛逃、案件真相的高度關注。

據了解，謝侑芯的遺體於10月22日下午1點40分在吉隆坡某間酒店房間被發現，當時黃明志也在現場。他因體內被驗出含有四種毒品成分，曾被警方帶回進行尿檢，並依毒品相關法條起訴，隨後以保釋金交保。事件原先朝性侵方向偵辦，但因缺乏相關證據，警方決定改列為謀殺案，並要求將黃明志逮捕歸案。據了解，若罪名成立，黃明志最高恐面臨死刑。

★未經判決確定，應推定為無罪。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

