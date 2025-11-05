黃明志涉謀殺投案！謝侑芯命案續延燒 網轟外交部「裝沒事」真相待揭

記者林宜君／台北報導

台灣網紅謝侑芯在馬來西亞離奇身亡，當地警方目前將全案朝「謀殺」方向偵辦，涉案的馬籍藝人黃明志也於今（5日）凌晨現身投案。事件延燒將近2週，我國政府卻至今未發出任何公開聲明，引發社會質疑。

外交部曾擬妥一份聲明稿，但最後未對外發佈。圖為外交部長林佳龍。（圖／翻攝自中華民國外交部）

據了解，外交部曾擬妥一份聲明稿，但最後未對外發布。雖表示已提供謝侑芯家屬必要協助，包括律師及後事處理等，但面對外界連日關注，官方始終保持低調態度。有網友認為，政府對國人命案應展現更明確立場，特別是案件牽涉藝人黃明志，其特殊政治色彩使外界不免揣測「冷處理」是否與政治立場有關。

馬國將此案嫌疑人黃明志列為謀殺案主要調查對象。（圖／翻攝自黃明志IG）

法律界人士指出，謝侑芯身為中華民國國民，雖然案發於境外，但我國對於外國人在海外對台灣人犯下重罪，依法仍有追訴權。若馬國審結後仍有疑義，台灣可依法再行起訴或執行相關刑責。此外，專家也提醒，東南亞地區毒品問題嚴重，特別是搖頭丸與一粒眠等娛樂用藥泛濫，馬國多次被查獲走私毒品。我國政府理應比照過去柬埔寨求職詐騙事件，及早對國人發布赴當地工作與旅遊的安全警示。

