黃明志涉謀殺案下落不明！最重恐判死刑 大馬警方研判「他已潛逃」

大馬警方對黃明志發布正式通緝令，吉隆坡總警長法迪爾稍早受訪指出：「目前我們仍無法找到他，且相信他已經潛逃。」（圖／翻攝畫面、謝侑芯IG）

31歲「護理系女神」網紅謝侑芯上月在馬來西亞五星飯店猝死，卻爆出當時與大馬歌手黃明志同處一室，死前2人疑似有性行為，警方還在現場發現藍色藥丸和毒品。如今案情出現重大轉折，吉隆坡總警長拿督法迪爾於4日宣布，案件已升級為「謀殺案」偵辦，警方更進一步對黃明志發布正式通緝令。吉隆坡總警長法迪爾稍早受訪指出：「目前我們仍無法找到他，且相信他已經潛逃。」

馬來西亞在2023年已修法廢除「強制死刑」，但若謀殺罪成立，法官仍可裁定死刑，或處以30至40年有期徒刑及最少12下鞭刑，量刑極重，顯示當局對此案高度重視。根據馬來西亞媒體《陽光日報》報導，吉隆坡總警長法迪爾今受訪指出，警方認為黃明志已透過官方媒體及社群媒體，得知案件調查的最新進展，「目前我們仍無法找到他，且相信他已經潛逃。」

大馬警方對黃明志發布正式通緝令，吉隆坡總警長法迪爾稍早受訪指出：「目前我們仍無法找到他，且相信他已經潛逃。」（圖／翻攝自外媒TheEdge）

根據《中國報》報導，吉隆坡總警長拿督法迪爾今日證實，警方依據標準作業程序重新釐清案情，已針對涉案飯店的員工展開口供調查，並指出黃明志是死者最後一位接觸者，決定再度將他拘留調查，案件將依《刑事法典》第302條展開謀殺偵查。



