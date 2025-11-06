黃明志涉謀殺謝侑芯可引渡回台？大馬律師打槍了

娛樂中心／陳佳鈴報導

台灣「護理系女神」網紅謝侑芯，日前赴馬來西亞工作，卻在吉隆坡高級飯店猝逝，馬來西亞警方4日宣布將案件由「猝死」改列為「謀殺案」偵辦，而涉案的黃明志也在5日凌晨主動到吉隆坡金馬警區總部投案。是否有可能引渡來台？有台灣律師曾直言「就算人（黃明志）在馬來西亞，也不代表能躲過台灣的司法追訴。」不過，馬來西亞執業律師陳博雄近日公開回應，明確指出「不可能」。

根據《中國報》報導，大馬律師陳博雄表示，馬來西亞與臺灣沒有正式外交關係，也未簽訂任何引渡條約，因此馬國司法體系根本不會受理來自台灣法院或檢方的引渡請求。「連司法合作機制都不存在，談引渡毫無法律基礎。」他強調，大馬官方立場不承認台灣為主權國家，這也使跨境司法合作無從談起。

廣告 廣告

近期網路上有聲音指出，若調查最終認定黃明志涉有重罪，即使人在馬國，也不代表能躲過台灣追訴，甚至主張「若黃明志在馬國服刑完，台灣仍可請求引渡回台審判」。針對此說法，陳博雄則直言「完全不符國際法原則」。

他說，國際司法普遍遵循「一罪不二審」（double jeopardy）制度，意指同一行為不得在兩國重複起訴、重複審判或重複刑罰，除非該國審判明顯違背司法程序、公然不公。而謝侑芯死亡案件發生地在馬來西亞，偵查、採證、驗屍、檢驗等證據均由大馬警方掌握，調查權也在大馬司法體系，台灣既無管轄權、也沒有程序理由介入審判。

他更反問：「就算假設黃明志能被引渡到臺灣，難道臺灣還要再向馬來西亞索取所有調查證據、驗屍報告、採證資料，然後依靠『第三方資料』提告？」他強調此論法在法律上根本站不住腳，也不符現實執行面。

此外，馬國警方日前表示，本案已進入調查程序，相關毒理與驗屍報告需三個月才會完成，警方也已向法院申請延押黃明志，以釐清是否涉案。台灣部分網友、高度關注事件發展，但律師提醒，法律程序必須以罪證為基礎，仍需等待正式鑑驗結果與警方調查結論。

更多三立新聞網報導

桃園南門市場大火！火勢猛烈黑煙飄散壟罩街道 現場氣爆聲不斷

超神級罕見！小女嬰報到竟與爸媽同天生日 醫讚：三口同辰

押解豬農兒返家採檢！急送「9檢體」化驗 最新結果出爐

南投離譜爸媽狂生不養！稚兒亡、女童有傷未就醫 私密處傷口結痂長繭

