黃明志涉謀殺謝侑芯 大馬律師逆風籲1事！

網紅「護理女神」謝侑芯日前赴馬來西亞進行拍攝工作，傳出猝逝消息，震驚台灣粉絲。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應。警方為釐清案情，已向法院申請延押6天，台、馬社會大眾與媒體高度關注，對此大馬律師陳博雄發文，逆風喊「看不到任何謀殺或誤殺證據」，認為媒體報導過度渲染而「不公平」。





謝侑芯（左）日前大馬離世，由猝逝案改為謀殺案偵辦，黃明志（右）已投案。（圖／翻攝自黃明志臉書、謝侑芯IG）

近日案情發生變化，馬來西亞當局改以謀殺案偵辦，黃明志遭通緝逃亡數小時後，5日凌晨親自到警局投案。大馬律師陳博雄指出，他從媒體報導中並未見到任何「黃明志意圖謀殺或誤殺的證據」、「警方掌握任何黃明志涉嫌謀殺的相關證據」，就算驗屍報告查出死因是吸毒導致心臟衰竭，也無法證明「死者非自願吸毒」、「死者被威脅而服毒」；即便存在「被威脅或被誘導吸毒」的情況，也難以認定威脅者能預見吸毒後可能導致死亡的結果，因此較難構成誤殺。

謝侑芯猝死改辦謀殺「黃明志捲命案」 大馬律師逆風喊：未見證據！

大馬律師陳博雄表示「未見謀殺誤殺證據」，強調「法律假設所有疑犯無罪，直到被證明有罪」。（圖／翻攝自陳博雄臉書）

陳博雄提到，「身為一名執業律師多年，我基本上不太信任警方和有關單位的說辭，我不會認為黃明志做錯了什麼」，他還特別強調「法律假設所有疑犯無罪，直到被證明有罪」。陳博雄後又發文，他認為偵辦方向逆轉原因在於「媒體的大肆報導而被社會大眾過度關注」，「很容易會產生不公平的現象」。因此，他呼籲媒體停止過度報導「請不要把命案當成娛樂新聞報導」，台、馬社會各界輿論不要未審先判，應交由專業司法調查。







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

