黃明志涉謝侑芯命案全面失業 大咖天王火速伸援給工作

〔記者陽昕翰／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯的命案，才獲得口頭保釋的他，工作及形象大受影響，昨晚他在社群驚爆，明年底前的工作已經全被取消，他發文尋求「打工機會」，立刻就收到新加坡直播天王「賣魚哥」王雷的工作邀約。

黃明志昨晚坦言：「由於案件還在審理中，報告也還沒出來，還要等好幾個月才有結果。本來排滿的工作已經被取消到明年底了。」接著表示：「各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。或者打工也可以，我會炸雞排、炒飯、煮咖哩、洗黑鍋，還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好了。」

廣告 廣告

就在黃明志發文過後，王雷火速回應，留言要約他一起「直播」，沒想到黃明志卻婉拒，直言：「不要啦，等一下很多警察跑去看你的直播，害你不能罵XXX等下很辛苦。」立刻拒絕好友邀約。

黃明志曾與王雷合作單曲《二十樓》，歌曲描寫賭徒「窮途末路」的心聲，其實也是王雷的人生寫照，過去因為沉迷賭博欠下巨款，最後在老婆的陪伴下戒掉賭癮，並償還債務。

前陣子黃明志捲入命案，王雷也在直播幫好友說話：「他(指黃明志)還沒定罪，一大堆人包括媒體、酸民出面發言蹭熱度，但是誰沒有犯過錯？」承諾若黃明志有需要，願意隨時挺身而出。

【看原文連結】

更多自由時報報導

別剉！水逆+寒流報到…12星座11/17～11/23「助運3招」一路順到年底

黃明志捲謝侑芯命案下場超慘 急尋打工、贊助：不會的我可以學

黃明志捲謝侑芯命案 486先生：少年得志大不幸

三星揭曉首款 2奈米晶片性能 韓媒爆良率落後台積電「這麼多」

