黃明志涉謝侑芯命案風波 大馬網紅「逆風力挺」挨轟蹭流量

台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞不幸猝逝，死因疑點重重，現場還傳出發現疑似毒品與壯陽藥，引發軒然大波。馬來西亞歌手黃明志爆出也在現場，昨（4日）遭警方發布通緝令，一度傳出下落不明，直到5日凌晨，他才在律師陪同下現身警局投案、配合調查，並在社群發文強調：「我不會逃」。事件延燒至今，外界輿論幾乎一面倒批評黃明志，不過大馬正妹網紅楊寶貝（楊虹玲）卻罕見「逆風發聲」，為黃明志說話。

楊寶貝今（5日）在社群平台發文表示：「我和黃明志相識十年，他對人對事一直尊重。」並透露，自己過去在人生最低谷時，曾獲黃明志伸出援手，「在我多年前出事、幾乎無法再站起來的時候，他對我雪中送炭，並且給了我重要的工作機會」。

楊寶貝進一步表示 ，「他的私生活，我不了解、也不評價。他已經主動到警察局報到了，我依然respect他。司法的東西就交給警方，希望一切真相早日水落石出。在此也為往生者默哀。」文末，她強調：「我要表達的只有這麽多，我就真的不是那種為了蹭流量就喜歡落井下石的人。」

貼文一出，立刻引發熱議，部分網友質疑她此舉是「為嫌犯洗白」或「趁熱度發聲」，留言區湧入留言：「所以你寫出來是為了什麽？」、「好像說了什麼 又好像沒說什麼」、「你寫出來不是蹭流量嗎？」、「去到今日現在難道你還可以稱他是一個好人嗎？ 你嘗試為他洗白嗎？」、「你不發文章，沒人會說你不仗義的真的。相信我。有時候，能低調就低調哈」

