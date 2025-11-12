黃明志涉謝侑芯命案！吳宗憲心痛「曝1事」

娛樂中心／張予柔報導



網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後投案，9日遭到二度延扣。對此，吳宗憲也透露事發前才和黃明志、謝侑芯一同工作。









網紅謝侑芯（左）和黃明志（右）案件引起外界關注，吳宗憲在錄影時也透露1事。（圖／翻攝自黃明志臉書、謝侑芯IG）

根據《ETtoday》報導，綜藝天王吳宗憲今（12）日出席節目錄影時透露，事發前才與黃明志一同工作。他表示，「前一天他們離開去馬來西亞時候，我就剛好在拍廣告，在我左邊的就是謝侑芯，心裡蠻難過的，我當時不知道她的名字，是事後同事跟我說的，我嚇了一跳」他坦言對事件感到心痛，並透露因事件影響，原本拍攝的素材需要重新處理，「現在變成我要多拍一天，因為所有她的畫面通通要去掉」。

吳宗憲表示，事發前才和黃明志、謝侑芯一同工作，對於發生憾事深感心痛。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

對於兩人私下的關係，吳宗憲表示不便評論，「因為那個狀態我不太清楚」被問到黃明志交往15年的女友Sarah在事件發生後全程陪伴，至於是否會勸導黃明志離開女友，吳宗憲則笑說，「跟我又無關，人家情感面，因為他那個有關司法，需要真正了解才能講」。目前，黃明志仍在配合司法調查，事件的後續發展受到各界持續關注。





