黃明志涉謝侑芯命案！大馬網紅不忍「逆風護航」提1事 挨轟蹭熱度

記者林汝珊／台北報導

台灣網紅「護理女神」謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，全身赤裸陳屍飯店浴缸內，歌手黃明志當時也在現場，毒品尿檢呈陽性反應。黃明志被大馬警方發布通緝後，5日凌晨才在律師陪同下現身警局說明。事件持續延燒，馬來西亞正妹網紅楊寶貝（楊虹玲）卻罕見「逆風發聲」，公開替黃明志緩頰。

馬來西亞正妹網紅楊寶貝（楊虹玲）發文。（圖／翻攝自IG）

楊寶貝今（5日）在社群平台發文表示：「我和黃明志相識十年，他對人對事一直很尊重。」她回憶，自己過去陷入人生低谷時，曾受到黃明志伸出援手：「在我多年前出事、幾乎無法再站起來的時候，他對我雪中送炭，還給了我重要的工作機會。」

廣告 廣告

並強調對黃明志的私生活並不了解，也不便評價，但尊重他主動到警局配合調查的態度。不過貼文一出後就遭到洗版，質疑她是在為黃明志洗白，寫下：「你這樣不是更像在蹭流量？」、「現在這時間點，還能稱他是好人嗎？」等評論。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

薛仕凌「自首閃兵」！《影后》男星喊「我有當兵」報考班長為這件事

木村拓哉女兒戀愛了！「大咖對象曝光」密會3夜「甜蜜親吻照」曝光

黃明志陷謀殺案！黃秋生嘆「太可怕」不忍曝「最後對話內容」

黃明志捲命案遭延扣6天！親弟怒轟「有人趁亂蹭熱度」揭遭抹黑恐嚇內幕

