黃明志涉謝侑芯命案！大馬網紅逆風聲援「依然respect他」 挨轟蹭流量

大馬網紅楊寶貝力挺黃明志。（圖／翻攝IG／yangbaobei94）

台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞一間飯店猝逝，全身赤裸倒臥在浴缸內，現場發現馬來西亞歌手黃明志也在場，且經毒品尿檢結果呈陽性反應。馬國警方對黃明志發布通緝後，他於5日凌晨在律師陪同下現身警局說明。事件在網路上持續發酵，不少網紅透露自己曾收過黃明志邀約，謝侑芯好友雪碧、網紅謝薇安更是怒批黃明志「有鬼」，如今網紅「楊寶貝」竟逆風力挺，遭網友酸是在蹭熱度。

馬來西亞網紅楊寶貝（楊虹玲）於5日透過社群平台發聲，罕見針對風波表態，內容提及與黃明志的私交，並表示曾受其協助。她表示，「我和黃明志相識十年，他對人對事一直很尊重」，並提到多年前自己曾陷入人生低潮時，黃明志曾伸出援手，提供工作機會。

馬來西亞網紅楊寶貝。（圖／翻攝IG／yangbaobei94）

楊寶貝也強調，自己並不了解黃明志的私人生活，也不便評論相關爭議，但對於他主動配合警方調查的態度表示尊重，「他已經主動到警察局報到了，我依然respect他。司法的東西就交给警方，希望一切真相早日水落石出。在此也為往生者默哀。」她坦言，自己想表達的僅此而已，並強調「我就真的不是那種為了蹭流量就喜歡落井下石的人。」

然而，貼文曝光後引發部分網友不滿，質疑其發言時機不當，「直到今日現在難道你還可以稱他是一個好人嗎？你嘗試為他洗白嗎？」、「你寫出來不是更像在蹭流量？」、「所以你寫出来是為了什麼？」、「但你偶像就是一個喜歡蹭流量落井下石的人，只是剛好中了迴力鏢」、「一個女生死在他房裡你說他平時對人很好你是什麼意思」、「你認識他10年了，但這並不意味著你很了解他！」

