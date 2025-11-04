黃明志涉謝侑芯命案！經紀人提「4疑點」驚爆：現場還有第3人

娛樂中心／陳佳鈴報導

網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，案情大逆轉，當地警方改以謀殺方向偵辦，而鎖定的關鍵人物就是與她共度一晚且最後接觸謝侑芯的知名歌手黃明志。據了解，警方改以謀殺案偵辦後，原本交保的黃明志卻突然失聯，電話不接，大馬警方發布通緝。謝侑芯經紀人Chris發文更驚爆「關鍵的18小時發生了什麼事，現場還有第三人，這人到底是誰，希望警方查明。」不過是否現場還有第三人，該消息尚未獲得大馬警方證實。

網紅女神護理師謝侑芯，在網路擁有相當高的人氣，未料竟傳出在馬來西亞暴斃身亡，警方4日宣布從原本猝死轉向謀殺方向調查，尤其鎖定與謝侑芯最後接觸的歌手黃明志為首要調查關鍵人。

只不過諸多疑點尚待釐清，但黃明志自第一次交保後，卻音訊全無。根據《中國報》報導，媒體記者多次致電黃明志本人及其經紀人，然而黃明志手機始終無人接聽，經紀人亦未回覆電話或訊息。但馬來西亞移民局出入境紀錄，黃明志自事發後並未離境，顯示其人仍在境內活動。

謝侑芯的經紀人Chris發文表示，回歸到事件的本身，稍作整理後的四項：

空白的18小時

侑芯跟我們最後連絡的時間為21號19時07分，在此之後杳無音信。新聞媒體報導當地警方通報案件時間為22號13時40分，目前已知的新聞訊息，並未發現中間空白的將近18小時發生了什麼。

侑芯對於違禁品是否知情以及意願為何？ 鑑於案發至今的資訊反反覆覆，已經算是每日一更新了。甚至有的還會推翻先前公布的消息，根本霧裡看花。沒有任何資訊表示事發當下，侑芯對於違禁品或是任何未知的事，是否在完全知情且同意的情況下發生。 是否有其他人？目前唯一能確定的是現場除了兩位當事人，侑芯以及「另一位」在場，是否還有其他同行之人，或是其他未知的相關人士。 相關的畫面，透過新聞，目前只知道事發是在當地的飯店。但是監視器或是關鍵畫面，並未表明是否有相關單位已取得或是正在調查等等的，眼下尚未有任何相關資訊。

上述四點，只是個人單方面的疑問，並不代表家屬或是任何人，相信在真相尚未大白之前，對於真正關心侑芯的人都是一種煎熬只求真相，僅此而已。

Chris也表示，親愛的朋友與媒體夥伴們：

針對近日的發展，我認為有必要親自發表統一聲明，避免外界透過不同渠道誤傳或曲解我的意思。

家屬與我對這些新的進展都感到非常震驚。雖然最初的說法令人難以置信，但我們當時仍選擇相信與接受。然而，現在出現的這個新版本，反而更接近我們一直以來的懷疑。尤其在黃明志公開說謊之後，我們更加確定，必須全力以法律途徑追求真相與正義。

由於安全與健康考量，家屬目前無法前往馬來西亞。他們已委託專業代表處理相關事宜，並聘請了馬來西亞一線律師團隊，協助推進後續法律程序。

目前外界流傳的消息多半並非官方資訊，因此我們暫時無法確認其真實性。我們相信，透過律師與專業團隊的努力，真相終會水落石出。

在此之前，除非家屬與律師共同同意，我們將不再發表任何新的正式聲明。 懇請各界給予家屬時間與空間，讓他們能平靜地面對這些突如其來的變化。 感謝大家的關心與理解。

