黃明志涉謝侑芯命案！經紀人發聲「正義也許會遲到」揭4疑點：現場有第3人

護理女神謝侑芯（取自當事人IG）大馬飯店浴缸猝死，馬來西亞媒體報導歌手黃明志在場，且持9粒藍藥丸「涉毒」被逮捕。資料照



網紅「護理女神」謝侑芯10月間在馬來西亞猝逝，死因疑和歌手黃明志有關，案件隨著警方將死因從「猝死」改列為「謀殺」偵辦。謝侑芯經紀人Chris今（11/4）在IG發文，直指案情疑點重重，包括「空白的18小時」與「現場疑似有第3人」等關鍵細節尚未釐清，呼籲警方查明真相，並透露家屬已聘請馬來西亞一線律師團隊介入追查。

Chris在聲明中表示，案件爆發到現在還是不明朗，有許多網友對於案情的質疑以及事件的疑點，「也是我們想知道的。」根據通聯紀錄，謝侑芯最後一次與經紀人聯絡是在10月21日晚上7時07分，而馬國警方登錄案件的時間則為10月22日午後1時40分，中間長達近18小時的空白時段杳無音信，「目前已知的新聞訊息，並未發現中間空白的將近18小時發生了什麼」。

其次，他也質疑謝侑芯是否知情涉及違禁品的存在，強調現有資訊反覆不一，「根本霧裡看花」，無法判定她是否在「完全知情與同意」的情況下涉入。第三，Chris表示，目前僅確認謝侑芯與黃明志兩人當時在場，是否有飯店人員、目擊者或是其他未知的人，目前無從得知。

最後，Chris直言，目前透過新聞只知道事發是在當地的飯店，但關於案發地點的監視器與相關畫面，目前表明是否有相關單位已取得或是正在調查等等的，眼下尚未有任何相關資訊。他強調上述4點都只是個人單方面的疑問，並不代表家屬或是任何人，相信在真相尚未大白之前，對於真正關心侑芯的人都是一種煎熬只求真相，僅此而已。

另外Chris也透露，家屬和他在得知警方改列「謀殺案」等事件新進展皆深感震驚，並坦言先前的官方說法「雖難以置信但仍選擇相信」，如今隨著新版本浮出，「反而更接近我們一直以來的懷疑」，尤其是在黃明志「公開說謊」後，家屬更加確信必須透過法律途徑追求真相與正義。

Chris指出，由於安全與健康考量，謝侑芯的家屬暫無法前往馬來西亞，已委託專業代表處理後續事宜，並聘請當地知名律師團隊推進司法程序。

Chris聲明，「在此之前，除非家屬與律師共同同意，我們將不再發表任何新的正式聲明。懇請各界給予家屬時間與空間，讓他們能平靜地面對這些突如其來的變化。感謝大家的關心與理解。」

「護理女神」謝侑芯經紀人發聲。翻攝自IG

