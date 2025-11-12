黃明志涉謝侑芯案調查結束！放行進度曝光
[NOWnews今日新聞] 馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，因此遭警方以謀殺、毒品罪扣押，目前他否認一切指控。今（12）日最新調查進度曝光，警方已經結束相關調查，並且將資料移交檢方，接下來是否能夠重獲自由身、謝侑芯遺體何時開放家人領取，都將等到檢方指示後才能做出決定。
黃明志調查結束 資料已經上交檢方
根據當地媒體《中國報》報導，馬來西亞警方代表沙扎里出面回應，謝侑芯命案警方的調查已經告一段落，並且已經將報告上交檢方，「黃明志是否會被起訴，以哪條罪起訴，警方要接到檢方指令後才能做決定。」
而謝侑芯的遺體自從事發之後一直放在醫院太平間，關於什麼時候才能領取，沙扎里透露這件事也一樣要等上頭下令，因此什麼時候可以回家，無法給出明確時間點。
謝侑芯命喪大馬 黃明志現場目擊被捕
上月22日，網紅謝侑芯被發現全裸陳屍於吉隆坡飯店浴缸中，現場的歌手黃明志第一時間替她進行CPR，但隨後因疑似持有毒品遭警方逮捕。雖然他事後在社群發文否認吸毒，尿檢結果卻顯示安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品呈陽性反應，警方因此依《危險藥物法》及「謀殺罪」起訴他。
然而起訴後警方一度無法掌握黃明志行蹤，連經紀人也發文表示聯繫不上人。直到5日凌晨，黃明志才於社群平台貼出在警局前的自拍照，宣布主動投案，而黃明志是否真的有罪，將等到馬來西亞檢方確認完畢後才會知道。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
才合作黃明志！吳宗憲痛曝「謝侑芯最後一面」 私下讚她：很漂亮
黃明志與謝侑芯有「超友誼關係」 大馬警方證實了：親密且特殊
女優翁雨澄認了大馬行被黃明志餵快樂水！男方15年女友關係曝光
其他人也在看
謝侑芯命案調查報告出爐！大馬警「查無黃明志犯案證據」 明天將保釋
《中國報》報導，馬來西亞總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基指出，黃明志預計將於明日在警方擔保下獲得保釋；對於黃明志是否與謝侑芯死因有關，總檢察署在警方調查報告中，尚未發現任何直接聯繫的線索。他強調。已指示警方進一步查明，如有新證據會採取相應行動，總檢察署亦將於明...CTWANT ・ 2 小時前
「賣魚哥」挺黃明志！語出驚人「問這句」：肯定支持
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，新加坡直播天王「賣魚哥」（王雷）日前卻在直播時逆風發聲、力挺黃明志，向外界喊話：「你們沒有吸毒的朋友嗎？」，並指自己有很多會吸毒的朋友。不僅如此，他還反過來控訴大馬記者故意大篇幅報導此案，稱是在「洗腦」讀者。民視 ・ 1 天前
黃明志是否涉謝侑芯命案即將揭曉 大馬警方證實：已完成調查報告
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案引發各界關切，他原被拘留6天進行調查，後又延押3天，原本預計明（13日）是最後延押期限，不過今天爆出，調查報告已經完成，黃明志是否涉案很快就會揭曉。根據大馬《中國報》報導，警方已完成謝侑芯命案的相關調查報告，並呈交給副檢察司，目前警方正在等待檢察司的最新指示，自由時報 ・ 10 小時前
黃明志捲謝侑芯命案 大馬警方證實：有超越友誼特殊關係
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯猝逝命案，大馬警方證實，兩人之間存在「超越普通朋友的親密與特殊關係」，謝的家屬從台灣寄出關鍵證物，盼能釐清案情。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黄明志今延扣期滿 馬國警方下一步3選項分析
大馬歌手黃明志捲入台灣女網紅謝侑芯命案，警方首次延扣6天今（10日）將期滿，警方證實，將繼續援引《刑事法典》第302條（謀殺罪）對其進行二度延扣調查。鏡報 ・ 2 天前
謝侑芯命案「關鍵證物」曝光！家屬代表首度露面 全程以雨傘遮擋
台灣女網紅謝侑芯離奇身亡案持續延燒，案情今（10日）再現進展。謝侑芯的家屬代表今上午首度在馬來西亞現身，並在律師及保鑣陪同下前往金馬警區，向警方提交疑似關鍵物品，其中包含1個青色行李箱與2支手機。鏡報 ・ 2 天前
為罷免唱衰免巴氏量表 藍黨團轟洪申翰「0分部長」下台剛好而已
[Newtalk新聞] 今年7月26日大罷免投票前，勞動部長洪申翰透過臉書發文，抨擊在野黨通過多項爭議法案，並談及《就業服務法》第46條修正案，有關80歲免巴氏量表，「很可能導致重症的家庭更難找得到外籍看護。」國民黨立法院黨團書記長羅智強今（12日）表示， 如今真相大白，修法上路三個月以來並未造成移工大量缺口，這樣的部長在總統賴清德眼中也許100分，但對人民來說，就是個0分部長，公開道歉，下台負責剛好而已。 洪申翰7月25日在臉書發文提到，幾個最最爭議的法案，包括：《立法院職權行使法》、《選罷法》、《憲法訴訟法》、《財劃法》、114年度總預算乃至《就服法》80歲免巴氏量表的修法，都有一個非常相近操作模式，快速過水似的的出委員會，再跳過立法院長韓國瑜主持的朝野協商，再立法院會限制表決前的逐條發言，直接二、三讀表決。 洪申翰更舉例，用《就服法》第46條的80歲免巴氏量表的修法過程，這個條文如果這樣的修訂，短時間就會湧進大量80歲以上但相對健康的長者，來申請外籍看護。在外籍看護供給有限，以及移工「棄重（症）擇輕（症）」的傾向上，很可能導致重症的家庭更難找得到外籍看護。 時隔近3個半月後。羅智新頭殼 ・ 6 小時前
中國籍賭博集團主謀佘智江遭引渡回中國 (圖)
中國籍賭博集團主謀佘智江遭泰國警方逮捕，12日在泰國警方押送下抵達曼谷機場，並被引渡回中國。中央社 ・ 6 小時前
黃明志捲網紅謝侑芯命案 雙方律師發聲警加速偵辦
（中央社記者吳昇鴻新加坡10日專電）馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案。當地媒體今天報導，黃明志委任律師表示，黃明志堅稱無辜、將待警方調查結果；謝侑芯家屬委任律師陳俊達則說，相信警方為了盡快讓真相大白，已加快偵辦腳步。中央社 ・ 2 天前
羅東地下道慘淹2米 3人穿泳褲跳水辯「找錢包」
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風來襲，讓宜蘭昨（11）天下了一整天的雨，許多地方變成水鄉澤國，羅東鎮通往五結的大同地下道更是遭雨水淹滿，警方還拉起封鎖線，禁止人車通行，不過，深夜卻有3年輕人穿著泳褲，把下水道當成游泳池，把橋墩輪流跳水，讓民眾直呼太危險。民視 ・ 5 小時前
吳宗憲斷言：人設崩塌至少需三年才能復出 曾與黃明志、謝侑芯同框
作為台灣娛樂圈話題焦點人物，吳宗憲時常分享他對於時事的看法，12日他在一場活動中分享了「粿王事件」賠償金的看法，並談論到粿粿因外遇標籤可能需要3至5年才能重返演藝圈。此外，吳宗憲還提到自己曾與捲入謝侑芯命案的黃明志，以及謝侑芯本人同框，但對於馬來西亞警方認「黃明志與謝侑芯存在超友誼關係」的說法，吳宗憲表示不清楚狀況，認為應交由司法處理。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
「財富女神」遭判11年8月 ! 中國女商人詐近2千億跑路 洗成英國史上最大比特幣案
[Newtalk新聞] 英國史上規模最大的洗錢案於 11 日宣判，主犯為中國「財富女神」錢志敏（又名張雅迪），這名因天津非法集資案潛逃多年的女商人，因涉及巨額加密貨幣洗錢罪，被英國南華克刑事法庭判處 11 年 8 個月監禁。 這起案件同時揭露了全球最大單筆加密貨幣扣押紀錄，涉案金額高達 6.1 萬枚比特幣、現值逾 50 億英鎊（約 67 億美元）。 錢志敏曾是天津藍天格銳電子科技有限公司負責人，2017 年因非法吸收公眾存款案潛逃海外。該案涉案金額高達 430 億元人民幣（約 1,875 億新台幣），受害者近 13 萬人，多為 50 至 75 歲的退休族群。她以「高科技保健產品」及「加密貨幣挖礦」為名，對外兜售虛假投資計劃，受害者遍布全中國 31 個省市。 法官薩莉-安‧黑爾斯（Sally-Ann Hales）在宣判時斥責她是「這起犯罪從始至終的策劃者，動機純粹出於貪婪」。 逃亡至英國後，錢志敏在倫敦北部高級地段漢普斯特德購置豪宅。2018 年，倫敦警察廳突襲其住所，查獲全球單筆最大宗比特幣扣押案，當時價值數十億英鎊。警方表示，她使用偽造證件入境英國，並以購房洗白贓款。倫敦警察廳調查官新頭殼 ・ 6 小時前
輔大名醫江漢聲看診時遇襲 凶嫌涉殺人未遂收押
泌尿科名醫江漢聲昨日下午在新北市輔仁大學附設醫院看診時，遭佯裝就醫的男子曾柏瑋持美工刀刺殺，當場血濺診間。曾嫌隨即被獲報的保全人員控制、並被警方逮捕，昨日深夜送新北地檢署偵訊；檢方認定涉犯殺人未遂等罪，今早向法院聲請羈押禁見。新北地院今召開聲押庭，裁定曾男羈押。自由時報 ・ 8 小時前
暖心父親推筏送護理師女兒上班！「這畫面」感動五結鄉居民
宜蘭五結鄉成興路因颱風侵襲導致嚴重淹水，一位林姓父親為了讓在醫院擔任兒科護理師的女兒順利上班，特別準備了一艘加裝防滑布料和支撐板的竹筏，在水深幾乎淹到膝蓋的路段上，小心翼翼地推著載有女兒與腳踏車的竹筏前進。這感人的父愛畫面被當地居民拍下，展現了醫護人員即使在天災中仍堅守崗位的專業精神，以及父親對女兒無私的支持與關愛。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
從小被說太乖、很無趣！「最美星二代」韓菲長文反擊 米可白7字打氣
演藝圈知名夫妻檔王中平和余皓然的女兒韓菲，雖然被譽為「最美星二代」，但她卻經常聽到「你太乖了」、「你太正經了」、「你好無趣呀」等評價。然而，這位星二代近日在臉書上霸氣反擊，直言「我覺得我是個超級有趣的人！！！」，展現出滿滿的自信。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
全球「最會吃泡麵」國家排行出爐！「１國」人均81包奪冠，台灣僅第８名
根據世界泡麵協會（WINA）最新統計，亞洲多國皆擠進榜單中，泡麵銷量高於歐洲，且「１國」更以人均81包泡麵位居全球第一。造咖 ・ 1 天前
獨／逾20人組自救會！花蓮明利村部落青年 24小時輪班守家園
「20多名部落青年自發組成自救會，24小時輪班監控水位並協助整理物資！」花蓮明利村遭受洪水肆虐後，許多青年從台北等外地連夜趕回家鄉，與當地居民分工合作，有人負責監測水位、整理物資和巡邏等，展現面對災難時的團結精神。自救會運作井然有序，成員們定時在群組內回報情況並召開會議討論，「我們寧願與部落的人一起面對這個困境」，這群青年的行動成為災難中的一道溫暖光芒！TVBS新聞網 ・ 6 小時前
普丁「右手腫脹如屍變」! 穿「高跟鞋」照曝光更漏氣 網驚 : 沙皇縮小、腐爛中?
[Newtalk新聞] 俄羅斯總統普丁近日在公開場合中，右手腫脹、血管明顯凸起的畫面再次引發外界對其健康狀況的強烈關注。儘管克里姆林宮對相關傳聞一概否認，但網路上關於普丁病情惡化、甚至「提前腐爛」的揣測再度升溫，令網路掀起一片熱議。 在一次記者會上，73 歲的俄羅斯總統普丁被拍到右手腫脹、佈滿凸起血管，甚至似乎略帶疼痛的模樣。這段畫面迅速在社群平台上瘋傳，再次引爆有關他健康狀況的議論。多年來，普丁的右手一直是外界關注焦點。早在烏俄戰爭初期，他在軍事活動中的手部黑點、靜脈注射痕跡，以及講話時不自覺抓住桌沿、手部顫抖等細節，就被懷疑是帕金森氏症或其他重病的徵兆。 烏克蘭內政部前顧問安東·格拉申科接受《東西方》雜誌訪問時直言：「普丁的手肯定出了問題。不只是腫脹，血管也誇張地凸出來。」他同時譏諷普丁「在對烏克蘭的血腥戰爭中，自己也逐漸被血吞沒」。 照片顯示普丁與一名身高正常、穿著高跟鞋的女性站在一起，兩人身高幾乎相仿。這在嚴格控制形象的克里姆林宮公關規範中極為罕見。 圖:翻攝自X帳號@JayinKyiv 烏克蘭媒體名人德米特羅·戈登則稱，普丁的右手看起來「腫脹疼痛，像是壓力與疾病的綜合結果」。新頭殼 ・ 1 天前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 1 天前
卓揆震怒！太子集團女特助15萬交保 北院：非院方所做之裁定
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，北檢近日查扣太子集團在台資產逾45億元，並拘提主嫌王昱棠及其他25名被告。不過，天旭總經理李添在台秘書劉純妤獲15萬交保後，離開法院時露出燦笑惹來縱放批評，閣揆卓榮泰坦言，這是對執法人員士氣的打擊。對此，北院今（12）日澄清，檢察官並未就劉姓特助部分向法院聲押，因此法院無從介入。民視 ・ 1 小時前