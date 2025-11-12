黃明志涉謝侑芯案調查結束！放行進度曝光

▲黃明志（如圖）捲入網紅謝侑芯命案，警方透露第一階段調查已結束。（圖／翻攝自YouTube Namewee）

[NOWnews今日新聞] 馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，因此遭警方以謀殺、毒品罪扣押，目前他否認一切指控。今（12）日最新調查進度曝光，警方已經結束相關調查，並且將資料移交檢方，接下來是否能夠重獲自由身、謝侑芯遺體何時開放家人領取，都將等到檢方指示後才能做出決定。

黃明志調查結束 資料已經上交檢方

根據當地媒體《中國報》報導，馬來西亞警方代表沙扎里出面回應，謝侑芯命案警方的調查已經告一段落，並且已經將報告上交檢方，「黃明志是否會被起訴，以哪條罪起訴，警方要接到檢方指令後才能做決定。」

廣告 廣告

而謝侑芯的遺體自從事發之後一直放在醫院太平間，關於什麼時候才能領取，沙扎里透露這件事也一樣要等上頭下令，因此什麼時候可以回家，無法給出明確時間點。

▲大馬歌手黃明志（如圖）近期捲入謝侑芯命案。（圖／Namewee YouTube）

謝侑芯命喪大馬 黃明志現場目擊被捕

上月22日，網紅謝侑芯被發現全裸陳屍於吉隆坡飯店浴缸中，現場的歌手黃明志第一時間替她進行CPR，但隨後因疑似持有毒品遭警方逮捕。雖然他事後在社群發文否認吸毒，尿檢結果卻顯示安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品呈陽性反應，警方因此依《危險藥物法》及「謀殺罪」起訴他。

然而起訴後警方一度無法掌握黃明志行蹤，連經紀人也發文表示聯繫不上人。直到5日凌晨，黃明志才於社群平台貼出在警局前的自拍照，宣布主動投案，而黃明志是否真的有罪，將等到馬來西亞檢方確認完畢後才會知道。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)

※ 安心專線：1925

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

才合作黃明志！吳宗憲痛曝「謝侑芯最後一面」 私下讚她：很漂亮

黃明志與謝侑芯有「超友誼關係」 大馬警方證實了：親密且特殊

女優翁雨澄認了大馬行被黃明志餵快樂水！男方15年女友關係曝光