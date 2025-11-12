黃明志捲謝侑芯猝死案 大馬警「調查已完成」：無證據顯示嫌犯涉及致死罪

【緯來新聞網】網紅「護理系女神」謝侑芯日前前往馬來西亞旅遊時，於當地飯店猝死身亡，初步調查馬來西亞創作歌手黃明志就在現場，且已歸案被調查中。消息傳出後迅速引起台馬網友關注與震驚，綜合馬媒報導，馬國警方已暫緩讓家屬領回遺體，目的是確保法醫檢驗作業的完整性。

黃明志涉謝侑芯猝死案，調查報告暫告段落。（圖／翻攝IG）

黃明志本月4日前往警局報到，目前仍在接受警方調查。據馬國警方表示，相關調查程序已告一段落，報告已送交副檢察司審閱，正等待檢方進一步指示，內容包括是否正式起訴黃明志。



《中國報》報導指出，金馬景區主任沙扎里助理總監說明，警方在完成初步調查後，已把完整報告移交給副檢察司，目前正靜候檢方的最新決定。他同時補充，黃明志於投案後最初被扣留6天，10日再度獲得延扣3天，12日為扣押期限的最後一天。



報導提到，明天黃明志將在「警方擔保下保釋」，也意味著黃明志暫時重獲自由之身，另外，大馬警方也證實，根據調查報告目前沒有證據能證明黃明志和謝侑芯的死因有直接關聯。



至於外界關注的起訴進展，警方強調，一切仍須等檢方核定後才能確定是否提控，至於會依據哪一條法令進行，也需待正式指示出爐後方能公布。另外，有關謝侑芯遺體的領回時間，沙扎里表示，目前仍需完成相關行政及司法程序，暫時無法確定具體日期。

