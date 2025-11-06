黃明志涉謝侑芯猝死案 金門跨年晚會急換人替補

【緯來新聞網】2026年金門跨年晚會「金彩門耀、喜納滿城」原先安排演出的馬來西亞歌手黃明志壓軸演出，但因黃明志近日涉嫌網紅護理師謝侑芯猝死案，被馬國警方延押調查鐘，對此，金門縣文化局證實將換人表演。

黃明志原定受邀金門縣跨年晚會壓軸表演。（圖／翻攝自黃明志臉書）

文化局表示，活動承辦廠商當初在規劃內容時，確實安排黃明志擔任最後壓軸演出。不過，考量到他近來在馬來西亞被捲入刑案與毒品相關爭議，雖然事件尚在當地司法調查中，為維護活動的整體觀感及形象，廠商主動提出由其他同等級藝人遞補，縣府也予以同意。



文化局長陳榮昌則指出，跨年活動由政府主導、由民間團隊執行，節目設計需顧及當地文化形象及觀光品牌定位。一旦有藝人涉及爭議事件，政府部門有責任確保活動的正當性與社會接受度，藝人替換事宜將交由廠商負責處理，確保晚會照計畫舉行。



針對謝侑芯猝死案，黃明志歸案前發影片強調自己「沒有吸毒，也不會逃」，整起事件已進入司法程序調查中。







★《緯來新聞網》提醒您：珍惜生命、請拒絕毒品誘惑，提醒您遠離毒品 ★

