黃明志涉謝侑芯謀殺案！醫推測「1關鍵」恐是馬國起訴原因

網紅謝侑芯近日於馬來西亞疑因心臟病發猝死，馬國媒體爆出歌手黃明志有在案發現場，還涉及持有毒品，尿液檢測也出現安非他命、K他命、大麻及冰毒等陽性反應，馬國警方轉往謀殺方向調查。對此，胸腔科醫師蘇一峰推測，使用綜合的毒品，恐會導致猝死，這點可能是起訴黃明志謀殺的關鍵。

據《中國報》報導，事發後，黃明志被警察搜出9顆疑為搖頭丸「愛他死」的藍色藥丸；且馬國警方對黃明志進行尿檢，顯示其對安非他命、K他命、大麻跟冰毒呈陽性反應，但黃對持有毒品跟濫用毒品指控，拒絕認罪，繳付8000令吉（約5.8萬台幣）保釋金後獲保。

然而吉隆坡警長稍早表示，已將謝侑芯猝死案，轉為謀殺案罪名調查，並宣布將要逮捕黃明志。馬國警方稍早補充，警方追緝黃明志超過6小時仍未捉到他，已列入通緝名單，展開全國追捕。

針對此案件，蘇一峰在臉書發文指出，如果一個人沒長期使用毒品，對毒品還沒有產生耐受性，「第一次就使用綜合的毒品太強了」。

蘇一峰進一步分析，如果使用安非他命，加上K他命、搖頭丸等等，交感神經過度興奮導致心律不整，且K他命還有呼吸抑制，有極高可能引發猝死！他猜測，馬國警方「是不是因此起訴黃明志謀殺罪？」

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

