黃明志涉謝侑芯「境外謀殺」台灣司法治不了？律師曝關鍵：他逃不掉

[Newtalk新聞] 馬來西亞歌手黃明志遭控涉入「護理師女神」謝侑芯命案，曾一度失聯並被大馬警方通緝，震驚星馬演藝圈。他今(5)日凌晨在律師陪同下投案，但謝侑芯死因疑點未解，甚至傳出可能涉及境外謀殺。律師劉韋廷指出，黃明志身在馬來西亞，仍無法逃避台灣的司法追訴，案件後續恐牽涉跨國審判。





本案牽涉台灣刑法的跨境適用，特別是在涉及重大刑事罪行時更備受關注。律師劉韋廷表示，倘若最終法院判定此案屬於殺人等重罪，依照台灣現行法律，最重可判處死刑。他強調：「司法不會因為地點不同就放生。」換言之，即便黃明志先在馬來西亞完成服刑，台灣仍可依法提出引渡請求，或於其日後入境時直接依法拘捕，進一步進行審判與執行相關刑責。

針對跨境犯罪的司法權問題，律師劉韋廷提出具體說法。他指出，依據我國法律，只要外籍人士在境外對台灣國民犯下「最輕本刑三年以上」的罪行，台灣仍具備刑事追訴與審判權。也就是說，即便謝侑芯命案最終確認發生在海外，只要被害人是台灣人，檢方依舊可以依法提起訴訟。劉韋廷補充：「就算他在馬國受審、入監，我國仍能再起訴，只是會依其在國外受刑情形，斟酌是否免除部分刑期。」

