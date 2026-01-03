黃明志涉護理系女神命案大逆轉 被釋放開工不忍全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕大馬歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯命案，去年12月案情大逆轉，本來被控涉毒的他驗尿報告呈現陰性，獲判無罪並當庭釋放，還有其他官司纏身。歷經2個月風波，他也宣布正式復工，推出全新賀歲單曲《馬來西亞的新年》。

對於重返舞台，黃明志表示，最珍貴的是老夥伴依然選擇信任，外界好奇經由此事後，是否轉向「乖乖牌」路線？他表示每年的生肖歌都是一次藝術嘗試，從兔年的曼波、鼠年的放克到虎年的饒舌，風格從不設限。

雖然雞年、蛇年的「惡搞風」深受喜愛，但他堅持不走老路，而是根據每年的靈感賦予歌曲靈魂。

黃明志透露，《馬來西亞的新年》是他音樂生涯難度最高的挑戰，集結海南、客家、潮州、福州、廣東、福建6大籍貫歌手，並融合華語、英語與馬來語，共計9種語言同台演唱，呈現馬來西亞多元文化樣貌。

黃明志更稱製作過程為「魔王級任務」，即使本身熟悉多種語言，仍必須邀請語言專家協助填詞，並說服各籍貫具代表性的歌手參與。他強調，這不只是一首新年歌，而是一場文化創新的實踐，而歌曲早在風波前完成，卻受影響停擺，贊助商一度撤資，所幸復工後獲台灣、馬來西亞與新加坡新夥伴逆風支持，MV才得以完成。

