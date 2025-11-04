黃明志涉「護理女神」謀殺案被通緝！ 曾寫歌示愛正宮女友：她都在監獄外等我

疑偷吃捲入謀殺命案的黃明志，多年前曾寫歌告白造型師女友Sarah。翻攝IG@namewee、翻攝YT@namewee

馬來西亞歌手黃明志捲入網紅「護理女神」謝侑芯謀殺命案，黃明志先前已向警方認了與謝侑芯「共度一夜」，由於該案從猝死轉向謀殺案偵辦，大馬警方今（4日）已正式通緝黃明志。黃明志這次爆出謀殺醜聞，但他私下其實有穩交15年的造型師女友Sarah，還曾深情為她寫歌，感謝女友始終陪在他身邊。

曾寫歌感謝女友不離不棄

黃明志曾寫歌感謝女友陪他走過無數低潮，更在監獄外等他。翻攝YT@namewee

黃明志與Sarah已交往15年，他曾在兩人交往7年之際，為女友寫下情歌〈在我背後〉，歌詞中深情唱道「一直都在背後，默默地守著我，從不奢望，我能給妳什麼。安靜地陪我笑、陪我痛、陪我走過，每個挫折失敗困難失落」、「妳的溫柔，撫慰著每道傷口，從來沒放棄過，放開我，放我寂寞，其實我是真的一無所有，只有妳愛我」感謝女友的默默守候。

MV更宛如兩人愛情的全紀錄，用動畫畫下兩人相識、相戀，甚至是走過低潮的每個人生關卡，當年受訪時黃明志曾說：「幾次受牽連被關，她都在監獄外等我，一直都在外面幫我找人救命，還好都安然度過，有驚無險。」

黃明志曾自曝對感情忠誠

黃明志（右）去年被拍到與女友Sarah在走鐘獎後一起參加慶功宴，席間到超商買東西。翻攝《鏡週刊》

黃明志也曾吐露自己雖然給人「花心」印象，但對感情非常忠誠，還說就算常找來爆乳網紅、辣模合拍MV，也不擔心女友會吃醋，笑說：「她都在場，就算不在她也會派人盯場。」只是曾說過對感情很忠誠的黃明志，卻疑因偷吃捲入命案醜聞，甚至被大馬警方通緝，令人不勝唏噓。



